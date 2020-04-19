19 апреля. No time to die: 600 тысяч выздоровевших, Россия в тройке по темпам роста, Трамп обвиняет Китай

Официальные данные, актуальные на 13:00 19 апреля

Украина. Количество новых инфицированных уменьшается второй день подряд

За все время пандемии в Украине обнаружили 5 549 больных коронавирусом. Почти четверть из них, 1 301 – медицинские работники. Еще 358 детей.

Выздоровели после болезни 347 человек, умерло – 141.

Среди умерших 75 мужчин и 66 женщин, 86% из них – старше 50 лет.

Больше всего поражена коронавирусом Черновицкая область – 889 больных и Киев – 801.

В больницах, которые первыми должны принимать больных коронавирусом, есть 2 071 аппарат искусственной вентиляции легких. Используют сейчас не более 8%.

В Сторожинецкой центральной райбольнице Черновицкой области закончились места для тяжелых больных. Все аппараты ИВЛ и оксигенаторы заняты.

Число новых больных в Украине уменьшается второй день подряд.

За прошедшие сутки:

343 установленных больных, из них 26 детей и 53 медработников

8 летальных случаев

72 человека выздоровели, из них 1 ребенок и 12 медработников.

Госпитализировали 97 человек.

В Вооруженных силах три новых случая инфицирования, всего 32 больных. На фронте – без перемен, ни одного больного с начала пандемии.

Три новых случая инфицирования в Государственной пограничной службе – все в Закарпатье, где обнаружили первого больного.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 45 инфицированных, в Донецкой области – 36, в Луганской – 21.

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Пасха

Испытания Пасхой не прошла Свято-Успенская Святогорская Лавра (УПЦ МП) в Донецкой области. Священники провели ночное богослужение в присутствии значительного количества верующих, которые к тому же, в основном, были без масок.

Скриншот с трансляции Святогорской лавры

За приездом Благодатного огня в другой храм УПЦ МП, Свято-Воскресенский в Киеве, следила полиция. Несмотря на карантин, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний призвал верующих прийти на улицу Лаврскую.

В Луцке священник ПЦУ Степан Гайгель ходил по улицам и освящал людям пасхальные корзинки.

Всего в течение 18-19 апреля полиция зафиксировала 19 случаев нарушений карантина в храмах, больше всего – в Донецкой области. Правоохранители составили 3 админпротокола и открыли одно уголовное производство.

Массовое посещение церквей неделей ранее, на Вербное воскресенье, стало одной из причин скачка количества больных, объясняет министр здравоохранения Максим Степанов.

Мир. 600 тысяч выздоровевших

Во всем мире:

Заболели: за весь период 2 331 099

В течение суток количество больных немного спало – 80,5 тысяч против около 87 тысяч накануне.

Выздоровели: 598 584 (+26 733 за сутки).

Умерли: 160 952

Шестой день подряд странами с наибольшей суточной летальности остаются США, Великобритания, Франция.

По количеству новых случаев лидируют США и Великобритания. Впервые в тройку ворвалась Россия, где за сутки зафиксировано 4 278 новых больных. Высокие темпы распространения болезни также фиксируют в Бразилии, где за последние 24 часа появилось 2 763 больных.

США. Наказать Китай за ложь

В США за последние сутки:

Погибло – 1981, это наименьший показатель за последние 3 дня

С начала эпидемии:

Погибших – 39 090

Выздоровевших – около 67 тысяч. За минувшие сутки США стали страной с наибольшим количеством тех, кто выздоровел.

Чтобы выявить распространение коронавируса, Соединенные Штаты сделали больше всего тестов в мире – около 3,7 миллиона, что составляет более 1% от населения страны.

Президент США Дональд Трамп заговорил об ответственности, которую должен понести Китай, если страна сознательно уменьшала количество жертв коронавируса.

"Это могло быть остановлено в Китае еще до начала пандемии, а теперь весь мир страдает", – возмущается Трамп.

Великобритания. День рождения королевы без салютов

Умерло за сутки – 888. От 7 апреля в Британии ежедневно фиксируют более 700 смертей от коронавируса только в больницах.

Всего за период эпидемии умерло – 15 464

С начала эпидемии:

Заболело – 114 217. Почти ежедневно Великобритания попадает в тройку лидеров по количеству больных.

Из-за пандемии британская королева Елизавета II впервые за 68 лет своего правления попросила отменить праздничные салюты, которые традиционно проходят в честь ее дня рождения 21 апреля.

Ученые института социально-экономических исследований (ISER) в Университете Эссекса предполагают, что карантин может привести к потере 6,5 млн рабочих мест – что составляет около одной пятой от общенационального показателя.

Британские эпидемиологи и специалисты по общественному здоровью предложили провести тотальное тестирование города на 200 – 300 тысяч человек как экспериментальный вариант выхода из карантина. Если все жители в один момент покажут отрицательный результат, то ограничения в городе можно будет снять.

Франция. Навестить родных в домах престарелых

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 642. Что значительно меньше показателя за прошедшие сутки

С начала эпидемии:

Погибших – 19 349

Выздоровевших – 36 588. Четвертый день подряд снижается количество госпитализированных больных.

После двух месяцев эпидемии в Париже в общественных местах планируют установить емкости с антисептиками и заставляют носить защитные маски в транспорте в час пик.

В некоторых регионах Франции разрешили по одному посещать родных в домах престарелых.

"Я не хочу, чтобы у нас со временем больше пожилых людей умирало от тоски и печали, чем от коронавируса", – сказал Фредерик Бьерре, глава социального департамента.

Австралия ждет расследования, ОАЭ вводят огромные штрафы за фейки

Австралия требует международного расследования распространение коронавируса, чтобы знать подробности о происхождении болезни, информировании о ней и подходах к борьбе. Министр иностранных дел страны будет добиваться создания международного органа вне ВОЗ.

Объединенные Арабские Эмираты будут штрафовать на сумму до 5,5 тысяч долларов людей, которые будут распространять информацию о коронавирусе, противоречащую официальным заявлениям.

Турция зафиксировала всего более 82,3 тысячи больных, обогнав в цифрах Иран. Теперь в стране самый высокий уровень заболеваемости на Ближнем Востоке.

Врачи в Японии предупреждают, что медицинская система страны может "сломаться" на фоне волны новых случаев коронавируса. Страна сначала держала вирус под контролем, но в субботу пересекла отметку в 10 тысяч случаев заболевания. Более 200 человек уже умерли, столица Токио остается наиболее пострадавшим районом.

В Польше количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 9 тысяч. В то же время, тамошнее правительство продлило легальное пребывание украинцев по биометрическим паспортам, срок действия которых истек с момента объявления Польшей состояния эпидемии.

Кто планирует ослабить карантин?

В Южной Корее зафиксировали только 8 новых случаев заболевания. Впервые с момента обострения вспышки в середине февраля количество инфекций в стране сократилась до однозначного числа.

Власти планируют снять некоторые ограничения, в частности, подумают над открытием открытых общественных площадок и ослаблением правил для спортивных сооружений и ресторанов.

Испанский премьер обещает облегчить карантин для детей, которые сидят дома с 14 марта. Ранее мэр Барселоны, которая сама является матерью малышей, просила правительство разрешить детям выходить на улицу.

27 апреля жесткие ограничения хотят ослабить, чтобы маленькие испанцы могли "подышать свежим воздухом".

Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль эпидемию.

Правительство Италии подтвердило намерение снять часть ограничений с 4 мая, однако правила будут отличаться в разных частях страны.

Среди прочего, итальянцам позволят бегать на улице, молодежь сможет посещать родственников в масках и в перчатках, заработают новые правила пользования общественным транспортом. Летом также будет доступ к пляжам, но с мерами, предотвращающими скопление людей.

"Защищенные" телеэфиры и дневники коронавируса

На телеканалах в Чехии журналисты обязаны вести эфиры в защите. Некоторые используют прозрачные лицевые щитки, другие – работают в обычных масках, но тогда вынуждены обратиться к сурдопереводу, потому что люди с недостатками слуха не видят артикуляции ведущих.

Фото: Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter

Премьер-министр Новой Зеландии призвала сограждан вести дневники, чтобы фиксировать свои перемещения и отслеживать контакты:

"Представьте, просто попросить кого-то шесть дней спустя объяснить каждое движение за определенный период времени – это невероятно трудная задача. Поэтому я бы попросила новозеландцев завести новую привычку, которой они будут придерживаются в конце дня".

В понедельник правительство страны должно решить, следует ли ослабить ограничения.

Мировые звезды спели в поддержку человечества. Боксер Усик передумал идти на Пасху в храм

Более 100 всемирно известных музыкантов 18 апреля дали онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе" в поддержку всех, кто сейчас борется с коронавирусом.

Организаторами благотворительного события стали ВОЗ и движение Global Citizen в сотрудничестве с Леди Гагой.

К концерту присоединились Аланис Мориссетт, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Элтон Джон, Пол Маккартни и многие другие.

Леди Гага назвала восьмичасовую акцию, которую транслировали в прямом эфире, "письмом любви к миру".

Боксер Александр Усик, который ранее называл глупостью запрет ходить в храмы и призвал игнорировать карантин, признал свою ошибку.

Он опубликовал видео, в котором попросил своих поклонников в пасхальные дни все-таки оставаться на самоизоляции.

"Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей", – сказал скандальный боксер.