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Зеленський обговорив з президентом Євроради коронавірус, макрофін та ситуацію на Донбасі

Четвер, 2 квітня 2020, 19:11

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив ситуацію з коронавірусом в Європі та виділення наступного траншу макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт глави держави.

"Основна увага під час розмови була приділена ситуації в Україні та ЄС у зв’язку з пандемією коронавірусу. Глава держави висловив підтримку крокам, що їх вживають інституції ЄС для боротьби з поширенням пандемії у Європі та подолання негативних економічних наслідків, спричинених спалахом COVID-19", - йдеться у повідомлення.

Президент України відзначив важливість скоординованих зусиль для подолання пандемії, вирішення гуманітарних питань, з якими стикаються громадяни України та ЄС, а також збереження безперешкодного руху товарів через кордони.

"Повністю підтримую вашу позицію щодо збереження "зелених" коридорів для товарів. Ми маємо зробити все можливе для підтримки наших економік", – зауважив Зеленський.

Зеленський і Мішель обговорили подальші кроки у контексті завершення реалізації Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні та перспективи продовження співпраці з Європейським Союзом з урахуванням кризових обставин, спричинених пандемією.

"Президент Європейської Ради позитивно відзначив нещодавнє ухвалення українським парламентом законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності", - зазначили в Офісі президента.

Зеленський поінформував Мішеля про безпекову ситуацію на Донбасі та стан реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в Нормандському форматі. Президент Європейської ради підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Сторони погодилися з неприпустимістю штучної інструменталізації пандемії коронавірусу для політичних цілей, а також підтвердили потребу у збереженні санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Зеленський та Мішель також обговорили заходи політичного діалогу на найвищому рівні до кінця поточного року, зокрема підготовку до наступного саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

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