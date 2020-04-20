На Житомирщині локалізували 2 осередки пожежі, у Чорнобильській зоні – 1

У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередки пожежі, у Зоні відчуження – один з чотирьох проблемних осередків.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook

Деталі: Міністр повідомив, що вранці було здійснено контрольний обліт проблемних зон за підсумками роботи ввечері і вночі.

Пряма мова: "По Чорнобильській зоні з 4 невеликих проблемних осередків – один локалізовано.

У Житомирській – з 4 активних осередків локалізували 2. Лісники і пожежники дуже добре відпрацювали вечір і ніч".

Деталі: При цьому Аваков зазначив, що прогноз вітру на понеділок для гасіння пожежі "не дуже хороший" – можливо до 15-20 м/с. Це несе ризик того, що вогонь може поширюватися ривками, прориваючись на нові ділянки.

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