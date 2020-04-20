На Житомирщині локалізували 2 осередки пожежі, у Чорнобильській зоні – 1

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Понеділок, 20 квітня 2020, 12:12
facebook Авакова

У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередки пожежі, у Зоні відчуження – один з чотирьох проблемних осередків.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook

Деталі: Міністр повідомив, що вранці було здійснено контрольний обліт проблемних зон за підсумками роботи ввечері і вночі.

Пряма мова: "По Чорнобильській зоні з 4 невеликих проблемних осередків – один локалізовано.

У Житомирській – з 4 активних осередків локалізували 2. Лісники і пожежники дуже добре відпрацювали вечір і ніч".

 

Деталі: При цьому Аваков зазначив, що прогноз вітру на понеділок для гасіння пожежі "не дуже хороший" – можливо до 15-20 м/с. Це несе ризик того, що вогонь може поширюватися ривками, прориваючись на нові ділянки.

Передісторія:

  • У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області. 
  • У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.

Українська правда
Теми: пожежа Житомирщина Чорнобиль Аваков


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