На Житомирщині локалізували 2 осередки пожежі, у Чорнобильській зоні – 1
Понеділок, 20 квітня 2020, 12:12
У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередки пожежі, у Зоні відчуження – один з чотирьох проблемних осередків.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook
Деталі: Міністр повідомив, що вранці було здійснено контрольний обліт проблемних зон за підсумками роботи ввечері і вночі.
Пряма мова: "По Чорнобильській зоні з 4 невеликих проблемних осередків – один локалізовано.
У Житомирській – з 4 активних осередків локалізували 2. Лісники і пожежники дуже добре відпрацювали вечір і ніч".
Деталі: При цьому Аваков зазначив, що прогноз вітру на понеділок для гасіння пожежі "не дуже хороший" – можливо до 15-20 м/с. Це несе ризик того, що вогонь може поширюватися ривками, прориваючись на нові ділянки.
Передісторія:
- У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
- Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області.
- У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.
Українська правда