На Житомирщине локализировали 2 очага пожара, в Чернобыльской зоне – 1

В Житомирской области локализировали два из четырех активных очагов пожара, в Зоне отчуждения – один из четырех проблемных очагов.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Детали: Министр сообщил, что утром был совершен контрольный облет проблемных зон по итогам работы вечером и ночью.

Прямая речь: "По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов – один локализирован.

В Житомирской – из 4 активных очагов – локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь".

Детали: При этом Аваков отметил, что прогноз ветра на понедельник для тушения пожара "не очень хороший" – возможно до 15-20 метров/секунду. Это несет риск того, что огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки.

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