На Житомирщине локализировали 2 очага пожара, в Чернобыльской зоне – 1
113 просмотров
Понедельник, 20 апреля 2020, 12:12
В Житомирской области локализировали два из четырех активных очагов пожара, в Зоне отчуждения – один из четырех проблемных очагов.
Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook
Детали: Министр сообщил, что утром был совершен контрольный облет проблемных зон по итогам работы вечером и ночью.
Прямая речь: "По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов – один локализирован.
В Житомирской – из 4 активных очагов – локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь".
Детали: При этом Аваков отметил, что прогноз ветра на понедельник для тушения пожара "не очень хороший" – возможно до 15-20 метров/секунду. Это несет риск того, что огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки.
Предыстория:
- В Чернобыльской зоне с 4 апреля тушат пожар – 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют. По состоянию на 18 апреля, в Зоне отчуждения пожары охватили уже территорию 5 лесничеств.
- Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области.
- В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!