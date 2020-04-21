САП вимагає для Микитася арешт: не вніс 100 мільйонів застави

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Вівторок, 21 квітня 2020, 15:24

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду, який на засіданні 20 квітня відмовився застосувати до екснардепа Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії, запобіжний захід у вигляді арешту.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно: "Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить до Апеляційної палати рішення слідчого судді ВАКС, яким відмовлено в застосуванні до підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишньому народному депутату, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави".

Деталі: У САП пояснили, що 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і стягнув з Микитася 80 мільйонів гривень у дохід держави, тому що екснардеп порушив процесуальні обов'язки.

Разом з тим суддя застосував до підозрюваного новий запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави із покладенням відповідних обов'язків. Микитась мав внести всю суму застави упродовж 5 днів, але не зробив цього.

У зв’язку з цим прокурор САП звернувся до суду з вимогою застосувати до підозрюваного більш суворий запобіжний захід. Але слідчий суддя ВАКС на засіданні 20 квітня у задоволенні клопотання відмовив.

САП вирішила оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

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Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.
  • 25 жотвня 2019 року адвокат повідомив, що за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Українська правда
Теми: Микитась Антикорупційна прокуратура Антикорупційний суд арешт


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