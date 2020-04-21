САП вимагає для Микитася арешт: не вніс 100 мільйонів застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду, який на засіданні 20 квітня відмовився застосувати до екснардепа Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії, запобіжний захід у вигляді арешту.

Джерело: САП у Facebook

Дослівно: "Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить до Апеляційної палати рішення слідчого судді ВАКС, яким відмовлено в застосуванні до підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишньому народному депутату, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави".

Деталі: У САП пояснили, що 3 квітня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і стягнув з Микитася 80 мільйонів гривень у дохід держави, тому що екснардеп порушив процесуальні обов'язки.

Разом з тим суддя застосував до підозрюваного новий запобіжний захід у вигляді 100 мільйонів гривень застави із покладенням відповідних обов'язків. Микитась мав внести всю суму застави упродовж 5 днів, але не зробив цього.

У зв’язку з цим прокурор САП звернувся до суду з вимогою застосувати до підозрюваного більш суворий запобіжний захід. Але слідчий суддя ВАКС на засіданні 20 квітня у задоволенні клопотання відмовив.

САП вирішила оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

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