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САП требует для Микитася арест: не внес 100 миллионов залога

Вторник, 21 апреля 2020, 15:24
САП требует для Микитася арест: не внес 100 миллионов залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который на заседании 20 апреля отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю, подозреваемому в завладении имуществом Нацгвардии, меру пресечения в виде ареста.

Источник: САП в Facebook

Дословно: "Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в Апелляционную палату решение следственного судьи ВАКС, которым отказано в применении к подозреваемому по делу о завладении квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога". 

Детали: В САП объяснили, что 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и взыскал с Микитася 80 миллионов гривен в доход государства, потому что экс-нардеп нарушил процессуальные обязанности.

Вместе с тем судья применил к подозреваемому новую меру пресечения в виде 100 миллионов гривен залога с возложением соответствующих обязанностей. Микитась должен был внести всю сумму залога в течение 5 дней, но не сделал этого.

В связи с этим прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения. Но следственный судья ВАКС на заседании 20 апреля в удовлетворении ходатайства отказал.

САП решила обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

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Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.
  • 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября 2019 года давокат заявил, что за Микитася внесли залог.
  • 20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины

Украинская правда

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Темы: МикитасьАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный сударест
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