САП требует для Микитася арест: не внес 100 миллионов залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда, который на заседании 20 апреля отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю, подозреваемому в завладении имуществом Нацгвардии, меру пресечения в виде ареста.

Источник: САП в Facebook

Дословно: "Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует в Апелляционную палату решение следственного судьи ВАКС, которым отказано в применении к подозреваемому по делу о завладении квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату, меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога".

Детали: В САП объяснили, что 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и взыскал с Микитася 80 миллионов гривен в доход государства, потому что экс-нардеп нарушил процессуальные обязанности.

Вместе с тем судья применил к подозреваемому новую меру пресечения в виде 100 миллионов гривен залога с возложением соответствующих обязанностей. Микитась должен был внести всю сумму залога в течение 5 дней, но не сделал этого.

В связи с этим прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения. Но следственный судья ВАКС на заседании 20 апреля в удовлетворении ходатайства отказал.

САП решила обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

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