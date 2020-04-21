За "короля контрабанди" Альперіна внесли ще 40 мільйонів застави

359 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 18:58

За так званого "короля контрабанди" Вадима Альперіна, який порушив умови звільнення з-під варти під заставу, внесли ще 41,6 млн грн застави.

Джерело: Центр протидії корупції у Twitter

Деталі: У ЦПК пояснили, що це та частка, яку Альперін мав внести після стягнення в дохід держави 35 мільйонів його попередньої застави.

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: 16 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула з "короля контрабанди" лише 35 млн замість 70 млн грн.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозруза ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем"). 

Тоді, в листопаді 2019 року, президент України Володимир Зеленський назвавАльперіна "одним із хрещених батьків контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" тим, хто допоможе його спіймати.

Українська правда
Теми: контрабанда суд кримінал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ВАКС таки стягнув з Альперіна заставу, але тільки половину 16 квітня 2020, 18:20
На Рівненщині загинув закарпатський контрабандист – ЗМІ 11 квітня 2020, 13:51
СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести на коронавірус 27 березня 2020, 17:29
Усі новини
Головні новини
У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова, які не виконали рішення уряду
Спалах COVID-19 у гуртожитку під Києвом: 37 хворих, двоє померли
У Зеленського готують кілька звільнень – джерела
Спецоперація СБУ: пошкоджено стовп зі слідами куль на Майдані, ДБР склало протокол
Усі новини
психологія

9 звичок злих людей, та як їх не повторювати

мімімі

15 неймовірних фото пригод кота та їжака