За "короля контрабанди" Альперіна внесли ще 40 мільйонів застави

За так званого "короля контрабанди" Вадима Альперіна, який порушив умови звільнення з-під варти під заставу, внесли ще 41,6 млн грн застави.

Джерело: Центр протидії корупції у Twitter

Деталі: У ЦПК пояснили, що це та частка, яку Альперін мав внести після стягнення в дохід держави 35 мільйонів його попередньої застави.

За Альперіна внесли 41, 6 млн грн застави



Це та частка, яку "король контрабанди" мав внести після стягнення в дохід держави 35 млн його попередньої застави.



Чимала сума, але в СІЗО не хочеться... — ЦПК (@zer0corruption_) April 21, 2020

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: 16 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула з "короля контрабанди" лише 35 млн замість 70 млн грн.

26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.

27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

28 листопада Альперіну оголосили підозруза ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").

Тоді, в листопаді 2019 року, президент України Володимир Зеленський назвавАльперіна "одним із хрещених батьків контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" тим, хто допоможе його спіймати.