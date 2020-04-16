ВАКС таки стягнув з Альперіна заставу, але тільки половину
Апеляційна палата ВАКС вирішила стягнути з "короля контрабанди" Вадима Альперіна, який порушив умови звільнення з-під варти під заставу, лише 35 млн замість 70 млн грн.
Джерело: ЦПК
Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС стягнула з Альперіна 35 млн грн, тобто половину застави! А розмір нової застави збільшили до 76 млн грн".
В Апеляційній палаті ВАКС почалося засідання щодо стягнення застави з «короля контрабанди» Вадима Альперіна. Це 70 млн грн! Раніше суддя першої інстанції ВАКС Мойсак відмивалися це зробити pic.twitter.com/NSAys3N0Zq— ЦПК (@zer0corruption_) April 16, 2020
Апеляційна палата ВАКС стягнула з Альперіна 35 млн грн, тобто половину застави! А розмір нової застави збільшили до 76 млн грн— ЦПК (@zer0corruption_) April 16, 2020
Що було раніше: 29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.
2 грудня після внесення застави на Альперіна вдягнули "електронний браслет" і він вийшов із СІЗО.
26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.
Але обрання Альперіну запобіжного заходу передбачало обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала розслідування щодо працівників поліції, які зняли "електронний браслет" з Альперіна та стягнення з нього 70 мільйонів гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.
Суддя першої інстанції ВАКС у справі Альперіна Сергій Мойсак відмовився стягувати заставу з підозрюваного і засекретив обгрунтування такого рішення.
Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"
Передісторія:
- 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
- 27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
- 28 листопада Альперіну оголосили підозруза ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").
- Тоді, в листопаді 2019 року, президент України Володимир Зеленський назвавАльперіна "одним із хрещених батьків контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" тим, хто допоможе його спіймати.