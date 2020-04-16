ВАКС таки стягнув з Альперіна заставу, але тільки половину

Апеляційна палата ВАКС вирішила стягнути з "короля контрабанди" Вадима Альперіна, який порушив умови звільнення з-під варти під заставу, лише 35 млн замість 70 млн грн.

Джерело: ЦПК

Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС стягнула з Альперіна 35 млн грн, тобто половину застави! А розмір нової застави збільшили до 76 млн грн".

В Апеляційній палаті ВАКС почалося засідання щодо стягнення застави з «короля контрабанди» Вадима Альперіна. Це 70 млн грн! Раніше суддя першої інстанції ВАКС Мойсак відмивалися це зробити pic.twitter.com/NSAys3N0Zq — ЦПК (@zer0corruption_) April 16, 2020

Апеляційна палата ВАКС стягнула з Альперіна 35 млн грн, тобто половину застави! А розмір нової застави збільшили до 76 млн грн — ЦПК (@zer0corruption_) April 16, 2020

Що було раніше: 29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

2 грудня після внесення застави на Альперіна вдягнули "електронний браслет" і він вийшов із СІЗО.

26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.

Але обрання Альперіну запобіжного заходу передбачало обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала розслідування щодо працівників поліції, які зняли "електронний браслет" з Альперіна та стягнення з нього 70 мільйонів гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.

Суддя першої інстанції ВАКС у справі Альперіна Сергій Мойсак відмовився стягувати заставу з підозрюваного і засекретив обгрунтування такого рішення.

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