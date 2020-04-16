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ВАКС таки стягнув з Альперіна заставу, але тільки половину

Четвер, 16 квітня 2020, 18:20
ВАКС таки стягнув з Альперіна заставу, але тільки половину

Апеляційна палата ВАКС вирішила стягнути з "короля контрабанди" Вадима Альперіна, який порушив умови звільнення з-під варти під заставу, лише 35 млн замість 70 млн грн.

Джерело: ЦПК

Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС стягнула з Альперіна 35 млн грн, тобто половину застави! А розмір нової застави збільшили до 76 млн грн".

Що було раніше: 29 листопада Вищий аникорупційний суд призначив Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 70 млн грн застави.

2 грудня після внесення застави на Альперіна вдягнули "електронний браслет" і він вийшов із СІЗО.

26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді.

Але обрання Альперіну запобіжного заходу передбачало обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала розслідування щодо працівників поліції, які зняли "електронний браслет" з Альперіна та стягнення з нього 70 мільйонів гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.

Суддя першої інстанції ВАКС у справі Альперіна Сергій Мойсак відмовився стягувати заставу з підозрюваного і засекретив обгрунтування такого рішення. 

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Передісторія:

  • 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
  • 27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
  • 28 листопада Альперіну оголосили підозруза ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем"). 
  • Тоді, в листопаді 2019 року, президент України Володимир Зеленський назвавАльперіна "одним із хрещених батьків контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" тим, хто допоможе його спіймати.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судконтрабанда
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