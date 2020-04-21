За "короля контрабанды" Альперина внесли еще 40 миллионов залога

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Вторник, 21 апреля 2020, 18:58

За так называемого "короля контрабанды" Вадима Альперина, который нарушил условия освобождения из-под стражи под залог, внесли еще 41,6 млн грн залога.

Источник: Центр противодействия коррупции в Twitter

Детали: В ЦПК объяснили, что это та часть, которую Альперин должен был внести после взыскания в доход государства 35 миллионов его предыдущего залога.

Узнать больше: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Напомним: 16 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала с "короля контрабанды" только 35 млн, то есть половину залога! А размер нового залога увеличили до 76 млн грн.

26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

27 нобря Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

28 ноября Альперину объявили подозрениепо ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").

Тогда, в ноябре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский назвалАльперина "одним из крестных отцов контрабанды" и пообещал "ценный подарок" тем, кто поможет его поймать.

Украинская правда
Темы: контрабанда суд криминал


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