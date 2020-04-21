Новини 21 квітня: продовження карантину, звільнення у Зеленського

Карантин планують продовжити до 12 травня, у Зеленського готують кілька звільнень — актуальні новини 21 квітня.

Про карантин

МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до 12 травня. Водночас у міністерстві розглядають деякі пом’якшення — наприклад, прогулянки парками.

Кабмін планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус — він очікується на початку травня.

В Україні зафіксовано 6125 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 415. Внаслідок ускладнень померла 161 особа, 367 пацієнтів одужали.

Про звільнення

Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника ОП з питань оборони Анну Коваленко.

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Про інші важливі новини

У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова — в Харкові і Одесі не виконали рішення уряду про закриття продовольчих ринків.

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Ціна нафти Brent опустилася нижче $20 за барель вперше з лютого 2002 року.

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