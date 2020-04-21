Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 21 квітня: продовження карантину, звільнення у Зеленського

Вівторок, 21 квітня 2020, 20:43
Новини 21 квітня: продовження карантину, звільнення у Зеленського

Карантин планують продовжити до 12 травня, у Зеленського готують кілька звільнень — актуальні новини 21 квітня.

Про карантин

МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до 12 травня. Водночас у міністерстві розглядають деякі пом’якшення — наприклад, прогулянки парками.

Кабмін планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус — він очікується на початку травня.

В Україні зафіксовано 6125 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 415. Внаслідок ускладнень померла 161 особа, 367 пацієнтів одужали.

Про звільнення

Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника ОП з питань оборони Анну Коваленко.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова — в Харкові і Одесі не виконали рішення уряду про закриття продовольчих ринків.

Дональд Трамп вирішив підписати указ про призупинення імміграції в США через наслідки епідемії коронавірусу.

Ціна нафти Brent опустилася нижче $20 за барель вперше з лютого 2002 року.

В Естонії у шкільному підручнику знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ — сторінки у підручниках мають замінити на нові.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: