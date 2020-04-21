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Новости 21 апреля: продолжение карантина, увольнения у Зеленского

Вторник, 21 апреля 2020, 20:43
Новости 21 апреля: продолжение карантина, увольнения у Зеленского

Карантин планируют продолжить до 12 мая, у Зеленского готовят несколько увольнений — актуальные новости 21 апреля.

О карантине

Минздрав предложит правительству продолжить карантин до 12 мая. При этом в министерстве рассматривают некоторые смягчения — например, прогулки в парках.

Кабмин планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая.

В Украине зафиксировано 6125 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 415. В результате осложнений умер 161 человек, 367 пациентов выздоровели.

Об увольнениях

Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместителя руководителя ОП по вопросам обороны Анну Коваленко.

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О других важных новостях

У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова — в Харькове и Одессе не выполнили решение правительства о закрытии продовольственных рынков.

Дональд Трамп решил подписать указ о приостановке иммиграции в США из-за последствий эпидемии коронавируса.

Цена на нефть Brent опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.

В Эстонии в школьном учебнике языка нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ — страницы в учебниках должны заменить на новые.

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