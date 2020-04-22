Пожежі на Житомирщині: причиною може бути пошкодження електродротів

Однією із причин лісових пожеж у Житомирській області розглядають пошкодження електродротів через падіння дерева.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Одна із версій, що розглядається представниками ДСНС, правоохоронними органами та працівниками лісового господарства — пошкодження електродротів через падіння дерева в густій ділянці лісу. До цього, такому швидкому поширенню сприяв вітер швидкістю 20-25 м/с, якого не було більше ніж 10 років".

Деталі: Бунечко нагадав, що вогнище охопило понад 4300 гектар. Гасити ж його заважала сильна захаращеність ділянок внаслідок аварії на ЧАЕС.

Наразі триває розробка проєкту по відновленню лісових масивів. Також місцева влада обіцяє найближчим часом почати документувати суму збитків постраждалим селам.

Що передувало: Станом на ранок 21 квітня У Чорнобильській зоні, що в Київській області, та у двох лісництвах Житомирській області тривала боротьба з пожежами.

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