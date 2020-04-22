Пожежі на Житомирщині: причиною може бути пошкодження електродротів

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Середа, 22 квітня 2020, 01:20
Фото: ДСНС

Однією із причин лісових пожеж у Житомирській області розглядають пошкодження електродротів через падіння дерева.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Пряма мова: "Одна із версій, що розглядається представниками ДСНС, правоохоронними органами та працівниками лісового господарства — пошкодження електродротів через падіння дерева в густій ділянці лісу. До цього, такому швидкому поширенню сприяв вітер швидкістю 20-25 м/с, якого не було більше ніж 10 років".

Деталі: Бунечко нагадав, що вогнище охопило понад 4300 гектар. Гасити ж його заважала сильна захаращеність ділянок внаслідок аварії на ЧАЕС.

Наразі триває розробка проєкту по відновленню лісових масивів. Також місцева влада обіцяє найближчим часом почати документувати суму збитків постраждалим селам. 

Що передувало: Станом на ранок 21 квітня У Чорнобильській зоні, що в Київській області, та у двох лісництвах Житомирській області тривала боротьба з пожежами.

Передісторія:

  • Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
  • У Житомирській області горіло близько 4 тисяч гектарів лісу. Вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.
  • За попередніми підрахунками, загальна площа збитків внаслідок масових пожеж на Житомирщині складає близько 2000 гектар. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.
  • Міністр МВС Арсен Аваков говорив, що поліція розглядає версію підпалу.

Українська правда
Теми: Житомирщина пожежа


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