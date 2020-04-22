Пожары на Житомирщине: причиной может быть повреждение электропроводов
Одной из причин лесных пожаров в Житомирской области рассматривают повреждение электропроводов из-за падения дерева.
Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook
Прямая речь: "Одна из версий, что рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства – повреждение электропроводки из-за падения дерева в густом участке леса. Также такому быстрому распространению способствовал ветер скоростью 20-25 м/с, которого не было более 10 лет".
Детали: Бунечко напомнил, что огонь охватил более 4300 гектар. Тушить же его мешала сильная захламленность участков в результате аварии на ЧАЭС.
Сейчас идет разработка проекта по восстановлению лесных массивов. Также местные власти обещают в ближайшее время начать документировать сумму убытков пострадавшим селам.
Что предшествовало: По состоянию на утро 21 апреля Во Чернобыльской зоне, в Киевской области, и в двух лесничествах Житомирской области продолжалась борьба с пожарами.
Предыстория:
- Пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет около 2000 гектаров. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен.
- По предварительным подсчетам, общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет порядка 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 млн гривен.
- Министр МВД Арсен Аваков говорил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.