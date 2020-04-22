Білорусь звітує про 55 смертей пацієнтів із коронавірусом
Середа, 22 квітня 2020, 03:41
Станом на 21 квітня у Білорусі, за офіційними даними, померли 55 осіб, у яких виявили коронавірус. Усього було зафіксовано 6723 випадки зараження.
Джерело: білоруське інформаційне агентство "БелТА" з посилання на МОЗ
Деталі: Одужали на цей час 577 пацієнтів.
Із початку лютого країна встигла провести 108 тисяч тестів на захворювання. Їх проводять 25 лабораторій.
Зазначається, що усі загиблі мали хронічні хвороби.
Що передувало: Лише 20 квітня Білорусь повідомила про підтвердження 1485 випадків інфікування коронавірусом.
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Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
- Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.
- Хокеїст з команди президента Білорусі Олександра Лукашенка здав позитивний тест на коронавірус, тепер президент зобов'язаний самоізолюватись.
Українська правда