Білорусь звітує про 55 смертей пацієнтів із коронавірусом

Станом на 21 квітня у Білорусі, за офіційними даними, померли 55 осіб, у яких виявили коронавірус. Усього було зафіксовано 6723 випадки зараження.

Джерело: білоруське інформаційне агентство "БелТА" з посилання на МОЗ

Деталі: Одужали на цей час 577 пацієнтів.

Із початку лютого країна встигла провести 108 тисяч тестів на захворювання. Їх проводять 25 лабораторій.

Зазначається, що усі загиблі мали хронічні хвороби.

Що передувало: Лише 20 квітня Білорусь повідомила про підтвердження 1485 випадків інфікування коронавірусом.

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