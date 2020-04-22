Беларусь отчитывается о 55 смертях пациентов с коронавирусом
Среда, 22 апреля 2020, 03:41
По состоянию на 21 апреля в Беларуси, по официальным данным, умерли 55 человек, у которых обнаружили коронавирус. Всего было зафиксировано 6723 случая заражения.
Источник: белорусское информационное агентство "БелТА" со ссылкой на Минздрав
Детали: Выздоровели в настоящее время 577 пациентов.
С начале февраля страна успела провести 108 тысяч тестов на заболевание. Их проводят 25 лабораторий.
Отмечается, что все погибшие имели хронические болезни.
Что предшествовало: Только 20 апреля Беларусь сообщила о подтверждении 1485 случаев инфицирования коронавируса.
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Предыстория:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он раскритиковал решение РФ закрыть границу с Беларусью и утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь. Президент также заявил, что не откажется от парада на 9 мая.
- В то же время Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.
Украинская правда