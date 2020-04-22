Беларусь отчитывается о 55 смертях пациентов с коронавирусом

По состоянию на 21 апреля в Беларуси, по официальным данным, умерли 55 человек, у которых обнаружили коронавирус. Всего было зафиксировано 6723 случая заражения.

Источник: белорусское информационное агентство "БелТА" со ссылкой на Минздрав

Детали: Выздоровели в настоящее время 577 пациентов.

С начале февраля страна успела провести 108 тысяч тестов на заболевание. Их проводят 25 лабораторий.

Отмечается, что все погибшие имели хронические болезни.

Что предшествовало: Только 20 апреля Беларусь сообщила о подтверждении 1485 случаев инфицирования коронавируса.

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