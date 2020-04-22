"Якщо все буде добре", після 11 травня дозволять непродовольчу торгівлю і відкриють парки
Непродовольча торгівля і побутові послуги можуть бути відкриті після 11 травня
Джерело: прем’єр-мінстр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 квітня
Пряма мова: "Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об’єктів побутових послуг".
Деталі: Шмигаль зазначив, що уряд прийме рішення про продовження карантину до 11 травня, оскільки пік епідемії ще не пройдено. Потім, за умов, якщо кількість хворих піде на спад, можливим буде пом’якшення карантинних обмежень.
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Передісторія:
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, а 26 березня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія прискорюється з експоненціальною швидкістю.
- Президент Володимир Зеленський наприкінці березня прогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні: 1) 3-5% одночасно хворих; 2) 25% хворих; 3) більше 50% одночасно хворих. Другого і третього сценарію українська медична система не витримає, говорив він.
- Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун говорив, що Європі варто забути про швидке закінчення пандемії COVID-19 і підготуватися до боротьби, яка може тривати до 2 років. І Німецький Інститут Роберта Коха також заявляв, що пандемія коронавірусу може тривати 2 роки хвилями.