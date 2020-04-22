"Якщо все буде добре", після 11 травня дозволять непродовольчу торгівлю і відкриють парки

Непродовольча торгівля і побутові послуги можуть бути відкриті після 11 травня

Джерело: прем’єр-мінстр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 квітня

Пряма мова: "Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об’єктів побутових послуг".

Деталі: Шмигаль зазначив, що уряд прийме рішення про продовження карантину до 11 травня, оскільки пік епідемії ще не пройдено. Потім, за умов, якщо кількість хворих піде на спад, можливим буде пом’якшення карантинних обмежень.

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