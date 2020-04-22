"Если все будет хорошо", после 11 мая позволят непродовольственную торговлю и откроют парки

Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая

Источник: премьер-минстр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 апреля

Прямая речь: "Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг".

Детали: Шмыгаль отметил, что правительство примет решение о продлении карантина до 11 мая, поскольку пик эпидемии еще не пройден. Затем, при условии, что количество больных пойдет на спад, возможно будет смягчение карантина.

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