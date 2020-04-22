"Если все будет хорошо", после 11 мая позволят непродовольственную торговлю и откроют парки
Непродовольственная торговля и бытовые услуги могут быть открыты после 11 мая
Источник: премьер-минстр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 апреля
Прямая речь: "Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг".
Детали: Шмыгаль отметил, что правительство примет решение о продлении карантина до 11 мая, поскольку пик эпидемии еще не пройден. Затем, при условии, что количество больных пойдет на спад, возможно будет смягчение карантина.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире
От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых
Предыстория:
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID-19, а 26 марта глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия ускоряется с экспоненциальной скоростью.
- Президент Владимир Зеленский в конце марта прогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине: 1) 3-5% одновременно больных; 2) 25% больных; 3) более 50% одновременно больных. Второго и третьего сценария украинская медицинская система не выдержит, говорил он.
- Китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Веньхун говорил, что Европе стоит забыть о скором окончании пандемии COVID-19 и подготовиться к борьбе, которая может длиться до 2 лет. И Немецкий Институт Роберта Коха также заявлял, что эпидемия коронавируса может длиться 2 года волнами.