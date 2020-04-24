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У Києві 39 важких хворих на COVID-19, серед церковників 9 нових випадків

П'ятниця, 24 квітня 2020, 12:16
У Києві 39 важких хворих на COVID-19, серед церковників 9 нових випадків
Фото з Facebook Lyudmila Antonenko

За минулу добу коронавірус у столиці підтвердили у 63 осіб, серед них 3 медиків та 9 священнослужителів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 24 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, за минулу добу збільшилась ще на 63 людини. Троє з них медики. Дев’ятеро – священнослужителі: 5 з Києво-Печерської лаври, 3 – зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря та 1 особа з жіночого монастиря Святого Пантелеймона.

Загалом у Києві вже 1122 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".  

Деталі: Серед тих, хто захворів 23 квітня, 22 жінки (від 21 до 82 років), 35 чоловіків (від 18 до 87років) та 6 хлопчиків (від 6 до 14 років).  

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів, інші лікуються вдома.

За минулу добу одужали 8 людей, загалом за весь час пандемії коронавірус подолали 53 мешканці Києва.

Кличко відзначив, що наразі 217 хворих на коронавірус лікуються у стаціонарах, ще 57 людей перебувають у лікарнях з підозрою.

39 дорослих у важкому стані, 2 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За словами мера, у Києві вже підготували 14 лікарень першої та другої хвили прийому хворих (це понад 1700 ліжок) та 400 апаратів ШВЛ.

Станом на 24 квітня у столиці три монастирі закриті на карантин: Києво-Печерська лавра, Іонінський та Свято-Покровський Голосіївський монастирі.

Що було раніше: 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • 25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни. 
  • З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також гуляти у парках.
  • За останню добу зафіксовано 477 нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні, померли 23 квітня 6 осіб, одужали 96. Загалом станом на ранок 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій КличкоКиївкоронавірус
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