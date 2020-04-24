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В Киеве 39 тяжелых больных COVID-19, среди церковников 9 новых случаев

Пятница, 24 апреля 2020, 12:16
В Киеве 39 тяжелых больных COVID-19, среди церковников 9 новых случаев
Фото с Facebook Lyudmila Antonenko

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили у 63 человек, среди них 3 медиков и 9 священнослужителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс конференции 24 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них медики. Девять – священнослужители: 5 из Киево-Печерской лавры, 3 – из Свято-Покровского Голосеевского монастыря и 1 из женского монастыря Святого Пантелеймона.

Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших 23 апреля, 22 женщины (от 21 до 82 лет), 35 мужчин (от 18 до 87 лет) и 6 мальчиков (от 6 до 14 лет).

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные лечатся дома.

За минувшие сутки выздоровели 8 людей, в целом за все время пандемии коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

Кличко отметил, что сейчас 217 больных коронавирусом лечатся в стационарах, еще 57 человек находятся в больницах с подозрением.

39 взрослых в тяжелом состоянии, 2 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам мэра, в Киеве уже подготовили 14 больниц первой и второй волны приема больных (это более 1700 коек) и 400 аппаратов ИВЛ.

По состоянию на 24 апреля в столице три монастыря закрыты на карантин: Киево-Печерская лавра, Ионинский и Свято-Покровский Голосеевский монастыри.

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

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Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.
  • За последние сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания COVID-19 в Украине, умерли 23 апреля 6 человек, выздоровели 96. Всего по состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирус
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