В Киеве 39 тяжелых больных COVID-19, среди церковников 9 новых случаев

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили у 63 человек, среди них 3 медиков и 9 священнослужителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс конференции 24 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них медики. Девять – священнослужители: 5 из Киево-Печерской лавры, 3 – из Свято-Покровского Голосеевского монастыря и 1 из женского монастыря Святого Пантелеймона.

Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших 23 апреля, 22 женщины (от 21 до 82 лет), 35 мужчин (от 18 до 87 лет) и 6 мальчиков (от 6 до 14 лет).

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные лечатся дома.

За минувшие сутки выздоровели 8 людей, в целом за все время пандемии коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

Кличко отметил, что сейчас 217 больных коронавирусом лечатся в стационарах, еще 57 человек находятся в больницах с подозрением.

39 взрослых в тяжелом состоянии, 2 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам мэра, в Киеве уже подготовили 14 больниц первой и второй волны приема больных (это более 1700 коек) и 400 аппаратов ИВЛ.

По состоянию на 24 апреля в столице три монастыря закрыты на карантин: Киево-Печерская лавра, Ионинский и Свято-Покровский Голосеевский монастыри.

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

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