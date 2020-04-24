Саакашвілі - "слугам народу": Якщо і піду на вибори, то з вами
Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі сказав, що не має наміру брати участь в місцевих виборах в Україні.
Джерело: Саакашвілі на встеча з фракцією "Слуга народу", яку транслював у Facebook заступник голови фракції Максим Ткаченко
Пряма мова: "Я не збираюся йти ні на які вибори, ніякої осені... якщо і піду, то разом з вами. Я багато років спостерігаю за українською політикою, такої класної команди ще не бачив".
Деталі: Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", де обговорюється його можливе призначення віцепрем'єром. Він пояснив, яким напрямком йому доручив займатися президент Володимир Зеленський. Саакашвілі відповідає на запитання народних депутатів щодо свого бачення реформ та руху країни вперед.
Передісторія:
- У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
- У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.