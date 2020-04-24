Саакашвілі - "слугам народу": Якщо і піду на вибори, то з вами

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі сказав, що не має наміру брати участь в місцевих виборах в Україні.

Джерело: Саакашвілі на встеча з фракцією "Слуга народу", яку транслював у Facebook заступник голови фракції Максим Ткаченко

Пряма мова: "Я не збираюся йти ні на які вибори, ніякої осені... якщо і піду, то разом з вами. Я багато років спостерігаю за українською політикою, такої класної команди ще не бачив".

Деталі: Саакашвілі вранці 23 квітня приїхав на зустріч з депутатами фракції "Слуга народу", де обговорюється його можливе призначення віцепрем'єром. Він пояснив, яким напрямком йому доручив займатися президент Володимир Зеленський. Саакашвілі відповідає на запитання народних депутатів щодо свого бачення реформ та руху країни вперед.

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