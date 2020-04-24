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Саакашвили - "слугам народа": Если и пойду на выборы, то с вами

Пятница, 24 апреля 2020, 12:38
Саакашвили - слугам народа: Если и пойду на выборы, то с вами

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сказал, что не намерен принимать участие в местных выборах в Украине.

Источник: Саакашвили на встече с фракцией "Слуга народа", которую транслировал в Facebook заместитель главы фракции Максим Ткаченко

Прямая речь: "Я не собираюсь идти ни на какие выборы, никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами. Я много лет смотрю за украинской политикой, такой классной команды еще не видел".

Детали: Саакашвили утром 23 апреля приехал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где обсуждается его возможное назначение вице-премьером. Он пояснил, каким направлением ему поручил заниматься президент Владимир Зеленский. Саакашвили отвечает на вопросы народных депутатов относительно своего видения реформ и движения страны вперед.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиСлуга народа
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