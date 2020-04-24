Саакашвили - "слугам народа": Если и пойду на выборы то с вами

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Пятница, 24 апреля 2020, 12:38

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сказал, что не намерен принимать участие в местных выборах в Украине.

Источник: Саакашвили на встече с фракцией "Слуга народа", которую транслировал в Facebook заместитель главы фракции Максим Ткаченко

Прямая речь: "Я не собираюсь идти ни на какие выборы, никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами. Я много лет смотрю за украинской политикой, такой классной команды еще не видел".

Дополняется…

Украинская правда
Темы: Саакашвили Слуга народа


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