Кличко: Лікування хворого на COVID-19 коштує 5-15 тисяч на добу

Лікування одного хворого на коронавірус коштує від 5 до 15 тисяч гривень за добу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 24 квітня

Пряма мова: "Лікування залежить від особливості перебігу хвороби та супутніх патологій. Сказати точно, скільки грошей витрачають за добу на одного пацієнта – неможливо.

Але, як говорять медики, в середньому надання допомоги обходиться від 5 до 15 тисяч гривень за добу лікування".

Деталі: За словами мера, понад 90% медпрепаратів, які передбачені "Національним переліком основних лікарських засобів", є в медзакладах столиці і пацієнти з коронавірусом, які лікуються у стаціонарі, отримують їх безкоштовно.

Водночас люди, які не потребують госпіталізації, купують ліки за власний рахунок.

За словами Кличка, Департамент охорони здоров'я Києва за кошти резервного фонду бюджету закупив 17 найменувань ліків (антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти), які застосовують для надання меддопомоги хворим на коронавірус. На це виділили 101 мільйон гривень.

Що було раніше: 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

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