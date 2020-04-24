Кличко: Лечение больного COVID-19 стоит 5-15 тысяч в сутки

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Пятница, 24 апреля 2020, 12:46
Фото c Facebook Lyudmila Antonenko

Лечение одного больного коронавирусом стоит от 5 до 15 тысяч гривен в сутки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 24 апреля

Прямая речь: "Лечение зависит от особенности течения болезни и сопутствующих патологий. Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента – невозможно.

Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 гривен за сутки лечения".

Детали: По словам мэра, более 90% медпрепаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы и пациенты с коронавирусом, которые лечатся в стационаре, получают их бесплатно.

В то же время люди, которые не нуждаются в госпитализации, покупают лекарства за свой счет.

По словам Кличко, Департамент здравоохранения Киева за средства резервного фонда бюджета закупил 17 наименований лекарств (антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты), которые применяют для оказания медпомощи больным коронавирусом. На это выделили 101 миллион гривен.

Что было раньше: Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

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Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках.
  • За последние сутки зафиксировано 477 новых случаев заболевания COVID-19 в Украине, умерли 23 апреля 6 человек, выздоровели 96. Всего по состоянию на утро 24 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7647 случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий Кличко коронавирус медицина тарифы


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