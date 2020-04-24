Саакашвили не удалось убедить "слуг", придется еще искать голоса – источники
Экс-президенту Грузии и бывшему руководителю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили не удалось убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вицепремьером.
Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в СН
Прямая речь: "Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, - стали против. Мы же здесь не дети - Миша хочет премьерство".
Детали: Решение по голосованию за какой-либо вопрос принимается, когда есть 70% поддержки фракции "Слуга народа". По словам источников УП, сейчас такой поддержки СН Саакашвили не имеет. Поэтому перед ним встала задача собирать голоса по другим фракциям.
Прямая речь: "Если он убедит другие фракции и убедит тех, кто еще сомневается - на следующей неделе может быть голосование по его кандидатуре".
Что предшествовало: Саакашвили утром 23 апреля приехал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где обсуждалось его возможное назначение вице-премьером. Он пояснил, каким направлением ему поручил заниматься президент Владимир Зеленский. Саакашвили отвечал на вопросы народных депутатов относительно своего видения реформ и движения страны вперед.
Предыстория:
- В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
- В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
- В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.