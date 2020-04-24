Саакашвили не удалось убедить "слуг", придется еще искать голоса – источники

Экс-президенту Грузии и бывшему руководителю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили не удалось убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вицепремьером.

Источник: информированные собеседники "Украинской правды" в СН

Прямая речь: "Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, - стали против. Мы же здесь не дети - Миша хочет премьерство".

Детали: Решение по голосованию за какой-либо вопрос принимается, когда есть 70% поддержки фракции "Слуга народа". По словам источников УП, сейчас такой поддержки СН Саакашвили не имеет. Поэтому перед ним встала задача собирать голоса по другим фракциям.

Прямая речь: "Если он убедит другие фракции и убедит тех, кто еще сомневается - на следующей неделе может быть голосование по его кандидатуре".

Что предшествовало: Саакашвили утром 23 апреля приехал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где обсуждалось его возможное назначение вице-премьером. Он пояснил, каким направлением ему поручил заниматься президент Владимир Зеленский. Саакашвили отвечал на вопросы народных депутатов относительно своего видения реформ и движения страны вперед.

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