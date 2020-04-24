Бойко: ОПЗЖ не підтримає кандидатуру Саакашвілі

"Опозиційна платформа – За життя" не підтримає кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Джерело: співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Бойка: "Фракція не голосуватиме, тому що ми вважаємо, що треба призначати людей місцевих, у нас 40 мільйонів населення. Ми можемо знайти людей і виставити тих, хто здатний представляти".

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