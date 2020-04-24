Бойко: ОПЗЖ не підтримає кандидатуру Саакашвілі

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 22:50

"Опозиційна платформа – За життя" не підтримає кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Джерело: співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Бойка: "Фракція не голосуватиме, тому що ми вважаємо, що треба призначати людей місцевих, у нас 40 мільйонів населення. Ми можемо знайти людей і виставити тих, хто здатний представляти".

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
  • У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.

Теми: ОПЗЖ Саакашвілі Верховна Рада


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