Бойко: ОПЗЖ не підтримає кандидатуру Саакашвілі
П'ятниця, 24 квітня 2020, 22:50
"Опозиційна платформа – За життя" не підтримає кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
Джерело: співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Бойка: "Фракція не голосуватиме, тому що ми вважаємо, що треба призначати людей місцевих, у нас 40 мільйонів населення. Ми можемо знайти людей і виставити тих, хто здатний представляти".
Передісторія:
- У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
- 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.
- У "Слузі народу" прогнозують, що Верховна Рада може голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ 28-29 квітня.