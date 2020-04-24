Бойко: ОПЗЖ не поддержит кандидатуру Саакашвили

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит кандидатуру бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Источник: сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Бойко: "Фракция не будет голосовать, потому что мы считаем, что надо назначать людей местных, у нас 40 млн населения. Мы можем найти людей и выставить тех, кто способен представлять".

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