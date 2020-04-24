Бойко: ОПЗЖ не поддержит кандидатуру Саакашвили

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Пятница, 24 апреля 2020, 22:50

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит кандидатуру бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Источник: сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Бойко: "Фракция не будет голосовать, потому что мы считаем, что надо назначать людей местных, у нас 40 млн населения. Мы можем найти людей и выставить тех, кто способен представлять".

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • В "Слуге народа" прогнозируют, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ 28-29 апреля.

Темы: ОПЗЖ Саакашвили Верховная Рада


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