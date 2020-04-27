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Головні новини неділі і ночі: умова стрімкого зняття обмежень, новий мільйон випадків COVID-19

Понеділок, 27 квітня 2020, 08:00

Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього, у світі діагностовано новий мільйон випадків COVID-19 — актуальні новини 23 квітня.

Про обмеження 

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.

Про пандемію

Станом на 27 квітня у світі діагностовано 3 003 352 випадків зараження коронавірусом. 15 квітня хворих на COVID-19 було 2 000 043.

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Про інші важливі новини

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів підготувала свій перший звіт, з якого випливає, що у Балаклії мав місце підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю, а не атака безпілотника.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантин
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