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Главные новости воскресенья и ночи: условие быстрого снятия ограничений, новый миллион случаев COVID-19

Понедельник, 27 апреля 2020, 08:00

Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти дальше, в мире диагностировано новый миллион случаев COVID-19 — актуальные новости 23 апреля.

О ограничениях

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом, Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.

О пандемии

По состоянию на 27 апреля в мире диагностировано 3 003 352 случаев заражения коронавирусом. 15 апреля больных COVID-19 было 2 000 043.

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Темы: карантин
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