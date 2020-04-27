У Шмыгаля говорят, что откроют часть продуктовых рынков
Кабинет министров разрешит работать ряду продовольственных рынков – решение планируют рассмотреть 29 апреля.
Источник: пресс-служба правительства
Дословно: "Правительство разрешит работать рядеу продовольственных рынков.
29 апреля на своем очередном заседании Кабинет министров рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков".
Детали: Сообщается, что об открытии рынков премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время совещания с президентом 27 апреля.
По словам премьера, это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали "четкие критерии работы и алгоритм контроля".
Планируется открыть 281 продовольственный рынок по всей территории Украины, но с соблюдением жестких санитарных норм, за нарушение которых будут строго наказывать вплоть до закрытия рынка на определенный период.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский призвал Кабмин открыть продовольственные рынки.
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Предыстория:
- 22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
- 24 апреля Кабинет министров обнародовал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
- За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.
- Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.