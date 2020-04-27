Ексзаступник Кличка після інциденту з поліцією опинився в лікарні, йому оголошено підозру

Ексзаступнику глави Київської державної міської адміністрації Володимиру Слончаку оголошено підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Дослівно прокуратура: "За погодження Київської місцевої прокуратури № 9 слідчими СВ Солом’янського УП ГУНП в м. Києві повідомлено про підозру столичному чиновнику в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків".

Пряма мова Максимець: "Прокурор проситиме застосувати цілодобовий домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу буде скеровано до суду завтра. Наразі підозрюваний перебуває в лікарні".

Деталі: Максимець зазначила, що не володіє інформацією, чому підозрюваний опинився в медичному закладі, але підтвердила, що йому оголошено підозру.

Що передувало: Від ранку понеділка "Українська правда" намагалась отримати коментар Слончака, але він не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення. Під вечір він виклав свою позицію у Facebook, і заперечив, що бив поліцейського, втім перепросив за зайві емоції.

Передісторія: