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Ексзаступник Кличка після інциденту з поліцією опинився в лікарні, йому оголошено підозру

Понеділок, 27 квітня 2020, 19:56
Ексзаступник Кличка після інциденту з поліцією опинився в лікарні, йому оголошено підозру

Ексзаступнику глави Київської державної міської адміністрації Володимиру Слончаку оголошено підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Дослівно прокуратура: "За погодження Київської місцевої прокуратури № 9 слідчими СВ Солом’янського УП ГУНП в м. Києві повідомлено про підозру столичному чиновнику в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків".

Пряма мова Максимець: "Прокурор проситиме застосувати цілодобовий домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу буде скеровано до суду завтра. Наразі підозрюваний перебуває в лікарні".

Деталі: Максимець зазначила, що не володіє інформацією, чому підозрюваний опинився в медичному закладі, але підтвердила, що йому оголошено підозру.

Що передувало: Від ранку понеділка "Українська правда" намагалась отримати коментар Слончака, але він не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення. Під вечір він виклав свою позицію у Facebook, і заперечив, що бив поліцейського, втім перепросив за зайві емоції.

Передісторія: 

  • Увечері 26 квітня заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння. 
  • Щодо Слончака слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
  • За даними патрульної поліції, правоохоронця шпиталізували з діагнозом: забій м'яких тканин обличчя та струс мозку. У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.
  • 27 квітня на брифінгу голова Київської міської держадміністрації очільник столиці Віталій Кличко повідомив, що звільнив свого заступника та перепросив за його негідну поведінку.
  • В інтернет виклали відео з нагрудної камери патруля, який оформлює порушення правил дорожнього руху авто, в якому пасажиром перебував Слончак. Останній агресивно на підвищених тонах і з нецензурною лайкою спілкується з правоохоронцями. У якийсь момент спалахує сутичка. Слончака затримують за напад.

Українська правда
Теми: Київмісцева владаполіція
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