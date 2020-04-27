Экс-зам Кличко после инцидента с полицией оказался в больнице, ему обьявлено подозрение
Экс-заместителю главы Киевской государственной городской администрации Владимиру Слончаку обьявлено подозрение в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев.
Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Дословно прокуратура: "По согласованию Киевской местной прокуратуры № 9 следователями СО Соломенского УП ГУНП в г.. Киеве сообщено о подозрении столичном чиновнику в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей".
Прямая речь Максимец: "Прокурор будет просить применить круглосуточный домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в суд завтра. Сейчас подозреваемый находится в больнице".
Детали: Максимец отметила, что не владеет информацией, почему подозреваемый оказался в медицинском учреждении, но подтвердила, что ему объявлено подозрение.
Что предшествовало: С утра понедельника "Украинская правда" пыталась получить комментарий Слончака, но он не ответил ни на звонки, ни на сообщения. Под вечер он изложил свою позицию в Facebook, и возразил, что бил полицейского, впрочем извинился за лишние эмоции.
Предыстория:
- Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.
- По Слончаку следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
- По данным патрульной полиции, полицейского госпитализировали с диагнозом: ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга. В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.
- На брифинге 27 апреля председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко сообщил, что уволил своего заместителя из-за недостойного поведения.