Экс-зам Кличко после инцидента с полицией оказался в больнице, ему обьявлено подозрение

Экс-заместителю главы Киевской государственной городской администрации Владимиру Слончаку обьявлено подозрение в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Дословно прокуратура: "По согласованию Киевской местной прокуратуры № 9 следователями СО Соломенского УП ГУНП в г.. Киеве сообщено о подозрении столичном чиновнику в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей".

Прямая речь Максимец: "Прокурор будет просить применить круглосуточный домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в суд завтра. Сейчас подозреваемый находится в больнице".

Детали: Максимец отметила, что не владеет информацией, почему подозреваемый оказался в медицинском учреждении, но подтвердила, что ему объявлено подозрение.