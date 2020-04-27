Справа Гандзюк: Активісти прийшли до Зеленського, а тоді шукали Венедіктову

Близько сотні активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" прийшли під Офіс президента на акцію протесту з вимогою пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової через завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.

Джерело: Hromadske

Деталі: Учасники акції обурилися завершенням досудового слідства, що на їхню думку є передчасним, адже прокуратура та СБУ мають ще 3 місяці.

На думку активістів, це свідчить про "злиття справи" новою генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою та грає на користь стороні захисту, оскільки останні зможуть заявляти про недостатню кількість доказів.

Активісти на акції запалили файєри та скандували "Венедіктову у відставку" і "Хто замовив Катю Гандзюк".

До мітингарів вийшли речниця президента України Юлія Мендель та прокурор у справі Андрій Сенюк. Мендель запевнила, що почула, чим не задоволені активісти та додала, що наразі реакції від президента ще немає.

Фото: Назарій Мазилюк

Фото: Назарій Мазилюк

Після кількахвилинних словесних перепалок із прокурорами, активісти пішли під будинок, де імовірно мешкає Венедіктова, щоб з нею зустрітися.

На асфальті перед входом вони написати "Тут живе подруга вбивць Гандзюк". Після цього акція закінчилася.

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Що цьому передувало: 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.

Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.