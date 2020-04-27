Дело Гандзюк: Активисты пришли к Зеленскому, а потом искали Венедиктову

Около сотни активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокуроркы Ирины Венедиктов через завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Источник: Hromadske

Детали: Участники акции возмутились завершением досудебного следствия, что по их мнению является преждевременным, ведь у прокуратура и СБУ есть еще 3 месяца на следствие.

По мнению активистов, это свидетельствует о "сливании дела" новой генеральной прокуроршей Ириной Венедиктовой и играет в пользу стороны защиты, поскольку последние смогут заявлять о недостаточном количестве доказательств.

Активисты на акции зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".

Фото: Назарий Мазылюк

Фото: Назарий Мазылюк

К митингующих вышли спикер президента Юлия Мендель и прокурор по делу Андрей Сенюк. Мендель заверила, что услышала, чем недовольны активисты и добавила, что пока реакции от президента еще нет.

После нескольких словесных перепалок с прокурорами, активисты пошли под дом, где предположительно проживает Венедиктова, чтобы с ней встретиться.

На асфальте перед входом они написать "Здесь живет подруга убийц Гандзюк". После этого акция закончилась.

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Что этому предшествовало:

27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.