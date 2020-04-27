Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Гандзюк: Активисты пришли к Зеленскому, а потом искали Венедиктову

Понедельник, 27 апреля 2020, 20:52
Дело Гандзюк: Активисты пришли к Зеленскому, а потом искали Венедиктову

Около сотни активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокуроркы Ирины Венедиктов через завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Источник: Hromadske

Детали: Участники акции возмутились завершением досудебного следствия, что по их мнению является преждевременным, ведь у прокуратура и СБУ есть еще 3 месяца на следствие.

По мнению активистов, это свидетельствует о "сливании дела" новой генеральной прокуроршей Ириной Венедиктовой и играет в пользу стороны защиты, поскольку последние смогут заявлять о недостаточном количестве доказательств.

Активисты на акции зажгли файеры и скандировали "Венедиктову в отставку" и "Кто заказал Катю Гандзюк".

 
Фото: Назарий Мазылюк
 
Фото: Назарий Мазылюк

К митингующих вышли спикер президента Юлия Мендель и прокурор по делу Андрей Сенюк. Мендель заверила, что услышала, чем недовольны активисты и добавила, что пока реакции от президента еще нет.

После нескольких словесных перепалок с прокурорами, активисты пошли под дом, где предположительно проживает Венедиктова, чтобы с ней встретиться.

На асфальте перед входом они написать "Здесь живет подруга убийц Гандзюк". После этого акция закончилась.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Что этому предшествовало:

27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкЗеленскийВенедиктова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: