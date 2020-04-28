Відкриття ринків: щоденний дозвіл і тиждень простою в разі порушень

Контролювати роботу продовольчих ринків в умовах карантину будуть державні структури без залучення органів місцевого самоврядування.

Джерело: головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Свобода слова" на ICTV, hromadske

Пряма мова: "Буде забезпечене щоденне інспектування представниками державної служби з питань безпечності харчових продуктів та щоденний дозвіл на відкриття або закриття ринків…

Буде контроль держави без залучення органів місцевого самоврядування".

Деталі: За словами Ляшка, якщо ринок порушить норми, то наступного разу його зможуть відкрити не раніше, ніж через 7 днів після того, як він усуне порушення.

Цьому передувало: 27 квітня Міністерство охорони здоров’я визначилося з умовами, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Правила розробили МОЗ та Мінекономіки, вони передбачають:

- працівники, продавці і відвідувачі ринку повинні бути у захисній масці або респіраторі і мають проходити температурний скринінг;

- на кожному вході (в’їзді) на ринок повинні стояти антисептики;

- на 10 квадратних метрах повинен бути один покупець, не більше;

- контактні поверхні треба дезінфікувати кожні три години;

- в кінці робочого дня мають відбутися прибирання та дезінфекція;

- не повинно бути стихійної торгівлі на території ринку.

Також є умови для продавців: щонайменше 3 метри відстані між їхніми робочими місцями та наявність захисних екранів між продавцями і покупцями.

Працівники ринку мають інформувати відвідувачів про встановлені обмеження та про профілактику коронавірусу, а також контролювати виконання цих вимог і оперативно усувати порушення.

Передісторія: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спершу дозволив роботу ринків під час карантину, а потім скасував свою постанову, з 14 квітня робота ринків знову заборонена.

Днями президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину.

Питання щодо відкриття понад 280 ринків розглянуть на засіданні уряду 29 квітня.