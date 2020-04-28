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Открытие рынков: ежедневное разрешение и неделя простоя в случае нарушений

Вторник, 28 апреля 2020, 08:23
Открытие рынков: ежедневное разрешение и неделя простоя в случае нарушений

Контролировать работу продовольственных рынков в условиях карантина будут государственные структуры без привлечения органов местного самоуправления.

Источник: главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова" на ICTV, hromadske

Прямая речь: "Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие или закрытие рынков...

Будет контроль государства без привлечения органов местного самоуправления".

Детали: По словам Ляшко, если рынок нарушит нормы, то в следующий раз его смогут открыть не раньше, чем через 7 дней после того, как он устранит нарушения.

Этому предшествовало: 27 апреля Министерство здравоохранения определилось с условиями, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

 

Правила разработали Минздрава и Минэкономики, они предусматривают:

- работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитной маске или респираторе и должны проходить температурный скрининг;

- на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;

- на 10 квадратных метрах должен быть один покупатель, не более;

- контактные поверхности надо дезинфицировать каждые 3 часа;

- в конце рабочего дня должны проходить уборка и дезинфекция;

- не должно быть стихийной торговли на территории рынка.

Также есть условия для продавцов: не менее 3 метра расстояния между их рабочими местами и наличие защитных экранов между продавцами и покупателями.

Работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса, а также контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.

Предыстория: Главный санитарный врач Виктор Ляшко сначала разрешил работу рынков во время карантина, а затем отменил свое постановление, с 14 апреля работа рынков снова запрещена.

На днях президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина.

Вопрос об открытии 281 рынка рассмотрят на заседании правительства 29 апреля.

Темы: карантинторговляМинздравкоронавирус
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