Одним з ключових фігурантів справи про збитий "Боїнг" рейсу MH17 виявився заступник керівника Прикордонної служби ФСБ, генерал-полковник Андрій Бурлака.

Джерело: розслідування The Insider і Bellingcat

Дослівно: "Одним з найбільш цікавих учасників цих телефонних розмов (23 телефонних розмов, перехоплених напередодні трагедії, з яких видно ступінь залученості ФСБ, ГРУ і Кремля в події на Донбасі, опублікованих Об'єднаною слідчою група (JIT) в листопаді 2019 року – ред.) був один чоловік "Володимир Іванович", який, судячи з перехопленнями, відповідав серед іншого за переміщення через кордон важкого озброєння (в тому числі і горезвісного "Бука"). Він викликає особливий інтерес у JIT.

The Insider і Bellingcat вдалося встановити, що цією людиною був не хто інший як заступник керівника Прикордонної служби ФСБ генерал-полковник Андрій Іванович Бурлака. На даний момент він найбільш високопоставлений з російських держслужбовців, офіційно визнаних фігурантами у справі про збитий "Боїнг"".

Деталі: У телефонних перехопленнях, опублікованих JIT, "Володимир Іванович" згадується неодноразово, і з контексту випливає, що він грав ключову роль у куруванні військових дій на Донбасі та погодженні пересування озброєнь через російсько-український кордон.

Зокрема 1 липня 2014 року так званий прем'єр-міністр "ДНР Олександр Бородай" розповідав, що "командувач операцією, Володимир Іванович", дав команду знищити Безлера.

А колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) говорив, що підкорявся наказам "Володимира Івановича".

The Insider і Bellingcat встановили, що "Володимир Іванович" – це начальник оперативно-організаційного управління Прикордонної служби ФСБ Росії генерал-лейтенант Андрій Бурлака.

Він є першим заступником керівника Прикордонної служби Володимира Кулішова, який, в свою чергу, є першим заступником голови ФСБ Олександра Бортнікова. У тій же позиції він був і на момент катастрофи "Боїнга" MH17.

Бурлака народився в 1965 році в далекосхідному містечку Радянська Гавань на березі Японського моря.

У 1986 році він закінчив Московське вище прикордонне училище КДБ СРСР, служив прикордонником, потім в 1995 році закінчив Академію ФСБ і продовжував службу в рідному Хабаровському краї, де доріс до керівника прикордонної служби Далекосхідного округу. У 2012 році його перевели в Москву на нинішню посаду.

Відзначається, що Бурлака у 2014 і 2015 роках постійно літав у Ростов, Крим і Краснодар – три центри управління "українською операцією". Його перельоти хронологічно стикуються з інформацією, отриманою з перехоплень.

Бурлаку ідентифікували за допомогою програми GetContact – один з кількох телефонних номерів, якими, за даними JIT, користувався "Володимир Іванович", виявився записаним у додатку як "Володимир Іванович", причому разом з контактом був збережений його другий номер. Пошук по цьому другому номеру вже видав контакт під ім'ям "Володимир Іванович Бурлак".

Пізніше розслідувачі порівняли голос з телефонних перехоплень з інтерв'ю генерала Бурлаки, яке він дав Оренбурзькому телеканалу в 2013 році, і голосом Бурлаки в документальному фільмі "Кордон. Особливі умови служби", який показали 1 червня 2018 року.

Національний центр медіа-криміналістики Університету Колорадо провів експертизу аудіозаписів і прийшов до висновку, що коефіцієнт відповідності цих аудіо записів складає 94, а це значить, що Бурлака та "Володимир Іванович" – одна і та ж особа.

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