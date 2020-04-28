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Ключовим фігурантом справи MH17 виявився заступник голови Прикордонслужби РФ – Bellingcat

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:17
Ключовим фігурантом справи MH17 виявився заступник голови Прикордонслужби РФ – Bellingcat

Одним з ключових фігурантів справи про збитий "Боїнг" рейсу MH17 виявився заступник керівника Прикордонної служби ФСБ, генерал-полковник Андрій Бурлака.

Джерело: розслідування The Insider і Bellingcat

Дослівно: "Одним з найбільш цікавих учасників цих телефонних розмов (23 телефонних розмов, перехоплених напередодні трагедії, з яких видно ступінь залученості ФСБ, ГРУ і Кремля в події на Донбасі, опублікованих Об'єднаною слідчою група (JIT) в листопаді 2019 року – ред.) був один чоловік "Володимир Іванович", який, судячи з перехопленнями, відповідав серед іншого за переміщення через кордон важкого озброєння (в тому числі і горезвісного "Бука"). Він викликає особливий інтерес у JIT.

The Insider і Bellingcat вдалося встановити, що цією людиною був не хто інший як заступник керівника Прикордонної служби ФСБ генерал-полковник Андрій Іванович Бурлака. На даний момент він найбільш високопоставлений з російських держслужбовців, офіційно визнаних фігурантами у справі про збитий "Боїнг"". 

Деталі: У телефонних перехопленнях, опублікованих JIT, "Володимир Іванович" згадується неодноразово, і з контексту випливає, що він грав ключову роль у куруванні військових дій на Донбасі та погодженні пересування озброєнь через російсько-український кордон.

Зокрема 1 липня 2014 року так званий прем'єр-міністр "ДНР Олександр Бородай" розповідав, що "командувач операцією, Володимир Іванович", дав команду знищити Безлера.

А колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) говорив, що підкорявся наказам "Володимира Івановича".

The Insider і Bellingcat встановили, що "Володимир Іванович" – це начальник оперативно-організаційного управління Прикордонної служби ФСБ Росії генерал-лейтенант Андрій Бурлака.

Він є першим заступником керівника Прикордонної служби Володимира Кулішова, який, в свою чергу, є першим заступником голови ФСБ Олександра Бортнікова. У тій же позиції він був і на момент катастрофи "Боїнга" MH17.

Бурлака народився в 1965 році в далекосхідному містечку Радянська Гавань на березі Японського моря.

У 1986 році він закінчив Московське вище прикордонне училище КДБ СРСР, служив прикордонником, потім в 1995 році закінчив Академію ФСБ і продовжував службу в рідному Хабаровському краї, де доріс до керівника прикордонної служби Далекосхідного округу. У 2012 році його перевели в Москву на нинішню посаду.

Відзначається, що Бурлака у 2014 і 2015 роках постійно літав у Ростов, Крим і Краснодар – три центри управління "українською операцією". Його перельоти хронологічно стикуються з інформацією, отриманою з перехоплень.

Бурлаку ідентифікували за допомогою програми GetContact – один з кількох телефонних номерів, якими, за даними JIT, користувався "Володимир Іванович", виявився записаним у додатку як "Володимир Іванович", причому разом з контактом був збережений його другий номер. Пошук по цьому другому номеру вже видав контакт під ім'ям "Володимир Іванович Бурлак".

Пізніше розслідувачі порівняли голос з телефонних перехоплень з інтерв'ю генерала Бурлаки, яке він дав Оренбурзькому телеканалу в 2013 році, і голосом Бурлаки в документальному фільмі "Кордон. Особливі умови служби", який показали 1 червня 2018 року.

Національний центр медіа-криміналістики Університету Колорадо провів експертизу аудіозаписів і прийшов до висновку, що коефіцієнт відповідності цих аудіо записів складає 94, а це значить, що Бурлака та "Володимир Іванович" – одна і та ж особа.

Знати більше: Катастрофа MH-17. Перші офіційні підозрювані і нові подробиці від Bellingcat

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Передісторія: 

  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.
  • Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
  • Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.
  • 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрілок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17РосіяФСБ
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