Одним з ключових фігурантів справи про збитий "Боїнг" рейсу MH17 виявився заступник керівника Прикордонної служби ФСБ, генерал-полковник Андрій Бурлака.

Джерело: розслідування The Insider і Bellingcat

Дослівно: "Одним з найбільш цікавих учасників цих телефонних розмов (23 телефонних розмов, перехоплених напередодні трагедії, з яких видно ступінь залученості ФСБ, ГРУ і Кремля в події на Донбасі, опублікованих Об'єднаною слідчою група (JIT) в листопаді 2019 року – ред.) був один чоловік "Володимир Іванович", який, судячи з перехопленнями, відповідав серед іншого за переміщення через кордон важкого озброєння (в тому числі і горезвісного "Бука"). Він викликає особливий інтерес у JIT.

The Insider і Bellingcat вдалося встановити, що цією людиною був не хто інший як заступник керівника Прикордонної служби ФСБ генерал-полковник Андрій Іванович Бурлака. На даний момент він найбільш високопоставлений з російських держслужбовців, офіційно визнаних фігурантами у справі про збитий "Боїнг"".

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