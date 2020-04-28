Одним из ключевых фигурантов дела о сбитом "Боинге" рейса MH17 оказался заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ, генерал-полковник Андрей Бурлака.

Источник: расследование The Insider и Bellingcat

Дословно: "Одним из наиболее интересных участников этих телефонных разговоров (23 телефонных разговора, перехваченных накануне трагедии, из которых видна степень вовлеченности ФСБ, ГРУ и Кремля в события на Донбассе, опубликованных Объединеннойя следственной группой (JIT) в ноябре 2019 года – ред.) был некто "Владимир Иванович", который, судя по перехватам, отвечал среди прочего за перемещение через границу тяжелых вооружений (в том числе и пресловутого "Бука"). Он вызывает особый интерес у JIT.

The Insider и Bellingcat удалось установить, что этим человеком был не кто иной как замруководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Иванович Бурлака. На данный момент он самый высокопоставленный из российских госслужащих, официально признанных фигурантами по делу о сбитом "Боинге"".

Детали: В телефонных перехватах, опубликованных JIT, "Владимир Иванович" упоминается неоднократно, и из контекста следует, что он играл ключевую роль в курировании военных действий на Донбассе и согласовании передвижения вооружений через российско-украинскую границу.

В частности, 1 июля 2014 года так называемый премьер-министр "ДНР Александр Бородай" рассказывал, что "командующий операцией, Владимир Иванович", дал команду уничтожить Безлера.

А бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что подчинялся приказам "Владимира Ивановича".

The Insider и Bellingcat установили, что "Владимир Иванович" — это начальник оперативно-организационного управления Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенант Андрей Бурлака.

Он является первым замом руководителя Пограничной службы Владимира Кулишова, который, в свою очередь, является первым заместителем главы ФСБ Александра Бортникова. В той же позиции он был и на момент катастрофы "Боинга" MH17.

Бурлака родился в 1965 году в дальневосточном городке Советская Гавань на берегу Японского моря.

В 1986 году он окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, служил пограничником, затем в 1995 году окончил Академию ФСБ и отправился продолжать службу в родной Хабаровский край, где дорос до руководителя пограничной службы Дальневосточного округа. В 2012 году его перевели в Москву на нынешнюю должность.

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