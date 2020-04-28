Суд оштрафував на 17 тисяч киянина, який без маски протестував проти карантину

Дніпровський районний суд Києва оштрафував мешканця столиці за порушення правил карантину.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Поліцейські вказують, що 6 квітня на території Гідропарку під час акції протесту проти карантинних обмежень склали адміністративний протокол на киянина, 1979 року народження, за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей), оскільки чоловік перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту.

28 квітня Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у порушенні правил карантину і оштрафував його на 17 000 гривень.

Чому це важливо: Правоохоронці нагадують, що за порушення правил щодо карантинних заходів, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм порушники нестимуть адміністративну відповідальність.

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