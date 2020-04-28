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Суд оштрафував на 17 тисяч киянина, який без маски протестував проти карантину

Вівторок, 28 квітня 2020, 17:12
Суд оштрафував на 17 тисяч киянина, який без маски протестував проти карантину

Дніпровський районний суд Києва оштрафував мешканця столиці за порушення правил карантину.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Поліцейські вказують, що 6 квітня на території Гідропарку під час акції протесту проти карантинних обмежень склали адміністративний протокол на киянина, 1979 року народження, за статтею  44-3 (Порушення правил щодо карантину людей), оскільки чоловік перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту.

28 квітня Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у порушенні правил карантину і оштрафував його на 17 000 гривень.

Чому це важливо: Правоохоронці нагадують, що за порушення правил щодо карантинних заходів, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм порушники нестимуть адміністративну відповідальність.

Передісторія: 

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • 25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни. 
  • З 6 квітня в Україні заборонили рухатися групками більше ніж 2 осіб, ходити у громадських місцях без маски, а також гуляти у парках. Було запроваджено обов'язковий масковий режим у громадських місцях.
  • 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
  • 24 квітня уряд оприлюднив план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

Українська правда

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Теми: карантинштрафиполіція
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