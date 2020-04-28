Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина

Днепровский районный суд Киева оштрафовал жителя столицы за нарушение правил карантина.

Источник: полиция Киева

Детали: Полицейские отмечают, что 6 апреля на территории Гидропарка во время акции протеста против карантина составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей), поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

28 апреля Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 000 гривен.

Почему это важно: Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантинных мер, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм нарушители будут нести административную ответственность.

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