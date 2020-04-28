Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина
Днепровский районный суд Киева оштрафовал жителя столицы за нарушение правил карантина.
Источник: полиция Киева
Детали: Полицейские отмечают, что 6 апреля на территории Гидропарка во время акции протеста против карантина составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей), поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.
28 апреля Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 000 гривен.
Почему это важно: Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантинных мер, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм нарушители будут нести административную ответственность.
Предыстория:
- Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
- С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках. Был введео обязательный масочный режим в общественных местах.
- 22 апреля правительство продлило действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
- 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.