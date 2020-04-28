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Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина

Вторник, 28 апреля 2020, 17:12
Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который без маски протестовал против карантина

Днепровский районный суд Киева оштрафовал жителя столицы за нарушение правил карантина.

Источник: полиция Киева

Детали: Полицейские отмечают, что 6 апреля на территории Гидропарка во время акции протеста против карантина составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей), поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

28 апреля Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 000 гривен.

Почему это важно: Правоохранители напоминают, что за нарушение правил карантинных мер, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм нарушители будут нести административную ответственность.

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
  • С 6 апреля в Украине запретили двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также гулять в парках. Был введео обязательный масочный режим в общественных местах.
  • 22 апреля правительство продлило действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
  • 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.

Украинская правда

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Темы: карантинштрафыполиция
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