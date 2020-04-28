Венедіктова розповіла послам G7 про резонансні справи, над якими працює

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела онлайн-зустріч з послами країн "Великої сімки" і ЄС, на якій розповіла про результати розслідувань у резонансних справах.

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Генеральний прокурор поінформувала іноземних партнерів… про основні результати роботи Офісу, зокрема щодо стану розслідування в резонансних кримінальних провадженнях".

Деталі: В повідомленні вказується, що посли висловили готовність підтримувати Офіс генерального прокурора на шляху трансформації з метою приведення його роботи у відповідність до світових стандартів.

Що цьому передувало: