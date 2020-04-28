Венедіктова розповіла послам G7 про резонансні справи, над якими працює

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Вівторок, 28 квітня 2020, 20:24

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела онлайн-зустріч з послами країн "Великої сімки" і ЄС, на якій розповіла про результати розслідувань у резонансних справах.

Джерело: сайт Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Генеральний прокурор поінформувала іноземних партнерів… про основні результати роботи Офісу, зокрема щодо стану розслідування в резонансних кримінальних провадженнях".

Деталі: В повідомленні вказується, що посли висловили готовність підтримувати Офіс генерального прокурора на шляху трансформації з метою приведення його роботи у відповідність до світових стандартів.

Що цьому передувало:

  • 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – голова Херсонської облради Владислав Мангер.
  • Активісти обурилися такому рішенню і висловили своїх претензії. Зокрема, їх не влаштовує рішення про завершення досудового розслідування.
  • Пізніше Венедиктова відреагувала на протестну акцію під своїм будинком, вказавши, що "правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів...".  

Українська правда
Теми: Венедіктова прокуратура


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