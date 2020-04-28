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Венедиктова рассказала послам G7 о резонансных делах, над которыми работает

Вторник, 28 апреля 2020, 20:24
Венедиктова рассказала послам G7 о резонансных делах, над которыми работает

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки" и ЕС, на которой рассказала о результатах расследований по резонансным делам.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Дословно: "Генеральный прокурор сообщила иностранных партнерам... об основных результатах работы Офиса, в частности о состоянии расследования в резонансных уголовных производствах".

Детали: В сообщении указывается, что послы выразили готовность поддерживать Офис генерального прокурора на пути трансформации с целью приведения его работы в соответствие с мировыми стандартами.

Что этому предшествовало:

  • 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
  • Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.
  • Позже Венедиктова отреагировала на протестную акцию под своим домом, указав, что "правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров...".

Темы: Венедиктовапрокуратура
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