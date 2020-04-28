Венедиктова рассказала послам G7 о резонансных делах, над которыми работает

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки" и ЕС, на которой рассказала о результатах расследований по резонансным делам.

Источник: сайт Офиса генерального прокурора

Дословно: "Генеральный прокурор сообщила иностранных партнерам... об основных результатах работы Офиса, в частности о состоянии расследования в резонансных уголовных производствах".

Детали: В сообщении указывается, что послы выразили готовность поддерживать Офис генерального прокурора на пути трансформации с целью приведения его работы в соответствие с мировыми стандартами.

Что этому предшествовало: