Венедиктова рассказала послам G7 о резонансных делах, над которыми работает
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Вторник, 28 апреля 2020, 20:24
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела онлайн-встречу с послами стран "Большой семерки" и ЕС, на которой рассказала о результатах расследований по резонансным делам.
Источник: сайт Офиса генерального прокурора
Дословно: "Генеральный прокурор сообщила иностранных партнерам... об основных результатах работы Офиса, в частности о состоянии расследования в резонансных уголовных производствах".
Детали: В сообщении указывается, что послы выразили готовность поддерживать Офис генерального прокурора на пути трансформации с целью приведения его работы в соответствие с мировыми стандартами.
Что этому предшествовало:
- 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
- Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.
- Позже Венедиктова отреагировала на протестную акцию под своим домом, указав, что "правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров...".
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