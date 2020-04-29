Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає не проводити акції протесту проти карантину і нагадує, що обмеження побудть послаблювати у разі зниження числа хворих.

Джерело: виступ Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів

Пряма мова: "В останні дні до уряду надходить багато звернень щодо необхідності послаблення карантину. Я хочу звернутися до всіх українців, особливо до представників бізнесу. Те, що в нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами – це заслуга карантинних заходів і вашої відповідальності у дотримання цих заходів.

Ми вчасно зайшли в карантин, і вчасно з нього вийдемо. Безвідповідальні заклики достроково вийти з карантину наражають всіх українців на небезпеку. Ми насправді розуміємо, коли які кроки нам треба зробити. Ми озвучили план із 5 етапів виходу з карантину.

Сьогодні ми приймемо рішення щодо відкриття і дозволу роботи продуктових і аграрних ринків, але з певними умовами. На слідуючу середу ми також приймемо цілий ряд рішень, які послаблять з 11 травня певні карантинні умови…

Я прошу політичні сили і різноманітні групи впливу не маніпулювати цими речами, не закликати до протестів і скупчень – ми отримаємо просто наступний етап захворюваності. Карантин однозначно буде послаблений, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися".