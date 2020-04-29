Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає не проводити акції протесту проти карантину і нагадує, що обмеження побудть послаблювати у разі зниження числа хворих.

Джерело: виступ Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів

Пряма мова: "В останні дні до уряду надходить багато звернень щодо необхідності послаблення карантину. Я хочу звернутися до всіх українців, особливо до представників бізнесу. Те, що в нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами – це заслуга карантинних заходів і вашої відповідальності у дотримання цих заходів.

Ми вчасно зайшли в карантин, і вчасно з нього вийдемо. Безвідповідальні заклики достроково вийти з карантину наражають всіх українців на небезпеку. Ми насправді розуміємо, коли які кроки нам треба зробити. Ми озвучили план із 5 етапів виходу з карантину.

Сьогодні ми приймемо рішення щодо відкриття і дозволу роботи продуктових і аграрних ринків, але з певними умовами. На слідуючу середу ми також приймемо цілий ряд рішень, які послаблять з 11 травня певні карантинні умови…

Я прошу політичні сили і різноманітні групи впливу не маніпулювати цими речами, не закликати до протестів і скупчень – ми отримаємо просто наступний етап захворюваності. Карантин однозначно буде послаблений, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися".

Деталі: Прем’єр нагадав, що на першому етапі виходу з карантину планується відкрити парки, сквери, магазини торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування на виніс у кав’ярнях і кафе.

Швидкість послаблення в інших сферах і об’єктах буде залежати від епідемічної ситуації. А та залежить від дотримання епідеміологічних заходів, зокрема, треба утримуватися від масових зібрань.

Шмигаль повідомив, що доручив усім міністерствам і відомства розробити критерії для тих об’єктів, які будуть відкриватися, – щоб розуміти, за яких умов перебування людей на цих об’єктах не буде загрожувати новим спалахом коронавірусу.

Цьому передувало: Вранці 29 квітня під будівлею Кабінету міністрів малі підприємці зібралися на акцію з вимогою послабити карантинні заходи.

Передісторія:

Кабінет міністрів розробив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і передбачає пом’якшення обмежень залежно від кількості хворих на коронавірус та епідемічної ситуації загалом.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.

Водночас, і після послаблення карантину в разі збільшення кількості хворих уряд може повертатися до жорсткіших обмежень.

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