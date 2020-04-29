Шмыгаль призывает не подгонять с выходом из карантина: Вовремя выйдем

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Среда, 29 апреля 2020, 13:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает не проводить акции протеста против карантина и напоминает, что ограничения будут ослаблять в случае снижения количества больных.

Источник: выступление Шмыгаля на заседании Кабинета министров

Прямая речь: "В последние дни в правительство поступает много обращений о необходимости ослабления карантина. Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к представителям бизнеса. То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами, – это заслуга карантинных мероприятий и вашей ответственности в соблюдение этих мер.

Мы вовремя зашли в карантин, и вовремя из него выйдем. Безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности. Мы на самом деле понимаем, когда какие шаги нам нужно сделать. Мы озвучили план из 5 этапов выхода из карантина.

Сегодня мы примем решение об открытии и разрешении работы продуктовых и аграрных рынков, но с определенными условиями. На следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая определенные карантинные условия...

Я прошу политические силы и различные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать к протестам и скоплениям – мы получим просто следующий этап заболеваемости. Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество больных не будет увеличиваться".



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