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Шмыгаль призывает не подгонять с выходом из карантина: опасно

Среда, 29 апреля 2020, 13:30
Шмыгаль призывает не подгонять с выходом из карантина: опасно

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает не проводить акции протеста против карантина и напоминает, что ограничения будут ослаблять в случае снижения количества больных.

Источник: выступление Шмыгаля на заседании Кабинета министров

Прямая речь: "В последние дни в правительство поступает много обращений о необходимости ослабления карантина. Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к представителям бизнеса. То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами, – это заслуга карантинных мероприятий и вашей ответственности в соблюдение этих мер.

Мы вовремя зашли в карантин, и вовремя из него выйдем. Безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности. Мы на самом деле понимаем, когда какие шаги нам нужно сделать. Мы озвучили план из 5 этапов выхода из карантина.

Сегодня мы примем решение об открытии и разрешении работы продуктовых и аграрных рынков, но с определенными условиями. На следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая определенные карантинные условия...

Я прошу политические силы и различные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать к протестам и скоплениям – мы получим просто следующий этап заболеваемости. Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество больных не будет увеличиваться".

Детали: Премьер напомнил, что на первом этапе выхода из карантина планируется открыть парки, скверы, магазины торговли непродовольственными товарами, обслуживание на вынос в кафе и кофейнях.

Скорость послабления в других сферах и объектах будет зависеть от эпидемической ситуации. А она зависит от соблюдения эпидемиологических мероприятий, в частности, надо воздерживаться от массовых собраний.

Шмыгаль сообщил, что поручил всем министерствам и ведомствам разработать критерии для тех объектов, которые будут открываться, – чтобы понимать, при каких условиях пребывание людей на этих объектах не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.

Этому предшествовало: Утром 29 апреля под зданием Кабинета министров малые предприниматели собрались на акцию с требованием ослабить карантинные меры.

Предыстория:

  • Кабинет министров разработал ориентировочный план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов и предусматривает смягчение ограничений в зависимости от количества больных коронавирусом и эпидемической ситуации в целом.
  • Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что в случае быстрого снижения количества больных коронавирусом Украина сможет от первого этапа выхода из карантина сразу перейти к третьему или даже четвертому.
  • В то же время, и после ослабления карантина в случае увеличения количества больных правительство может возвращаться к более жестким ограничениям.

Знать больше: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинакциикоронавирусКабинет министровШмыгаль
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