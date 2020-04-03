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Україна закупить реагенти на проведення 1 млн тестів на коронавірус

П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:30
Україна закупить реагенти на проведення 1 млн тестів на коронавірус

3 квітня підписаний контракт на закупівлю реагентів, яких вистачить на проведення 1 млн тестів на коронавірус в Україні.

Джерело: заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко на щоденній селекторній нараді, якого цитує пресслужба ОП

Пряма мова: "На початку наступного тижня ці реагенти відправлять в регіональні лабораторії".

Деталі: Тимошенко повідомив, що вночі в Україну прибуло 100 тис. тестів і до вечора їх доставлять в регіони.

За його словами, додатково в області сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тис. одиниць такого захисного одягу.

Тимошенко підкреслив, що закупівля необхідних спецзасобів та обладнання відбувається на постійній основі.

Зеленський зазначив, що має відбуватись перевірка доставки цих речей до медичних установ.

Що було раніше: В Офісі президента заявили, що рейси в Китай за медичними масками здійснюватимуть щодня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розподіл спецзасобів захисту для боротьби з коронавірусом, доставку яких для лікарень в регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо.

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Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76, який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. В Україну доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
  • 29 березня у "Борисполі" приземлився ще один літак з Китаю. Спецрейсом привезли 300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. В ніч на 30 березня в Україну окремо мали доставити ще 100 тис. ПЛР-тестів.
  • Зокрема, 31 березня в Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.
  • 31 березня з Китаю до України привезли ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусОфіс президента
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