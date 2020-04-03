Україна закупить реагенти на проведення 1 млн тестів на коронавірус

3 квітня підписаний контракт на закупівлю реагентів, яких вистачить на проведення 1 млн тестів на коронавірус в Україні.

Джерело: заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко на щоденній селекторній нараді, якого цитує пресслужба ОП

Пряма мова: "На початку наступного тижня ці реагенти відправлять в регіональні лабораторії".

Деталі: Тимошенко повідомив, що вночі в Україну прибуло 100 тис. тестів і до вечора їх доставлять в регіони.

За його словами, додатково в області сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тис. одиниць такого захисного одягу.

Тимошенко підкреслив, що закупівля необхідних спецзасобів та обладнання відбувається на постійній основі.

Зеленський зазначив, що має відбуватись перевірка доставки цих речей до медичних установ.

Що було раніше: В Офісі президента заявили, що рейси в Китай за медичними масками здійснюватимуть щодня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розподіл спецзасобів захисту для боротьби з коронавірусом, доставку яких для лікарень в регіони організовує центральна влада, має відбуватися справедливо.

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