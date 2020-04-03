Справа Шеремета: Антоненка залишили під вартою до червня

Печерський суд до 1 червня залишив під вартою підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Джерело: адвокат Антоненка Станіслав Кулик в коментарі УП

Пряма мова Кулика: "Так, Антоненка до 1 червня залишили під вартою".

Що було раніше: Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія: