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Новини 3 квітня: карантинні обмеження, самоізоляція по-новому

П'ятниця, 3 квітня 2020, 21:21
Новини 3 квітня: карантинні обмеження, самоізоляція по-новому

З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє, на самоізоляції в магазин і аптеку виходити не далі, ніж 2 кілометри від дому — актуальні новини 3 квітня.

Про нові обмеження

З понеділка в Україні забороняється рухатися групками більше двох осіб, гуляти у парках, ходити у громадських місцях без маски та перебувати на вулиці без документів — уряд офіційно ввів нові обмеження.

Прем’єр Шмигаль заявив, що послаблення карантинних заходів буде поступовим і почнеться не раніше кінця квітня, якщо динаміка захворюваності буде знижуватися.

Про самоізоляцію

Людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

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Про інші важливі новини

Станом на 20.00 в Україні підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Ще двоє киян померли від коронавірусу, кількість зареєстрованих випадків у столиці досягла 189 — Кличко.

Росія звинувачує представників України, Німеччини й Франції у "політичних іграх" і відступі від домовленості створити Консультативну раду з представниками Донбасу.

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії зросла до 117 710, це на 7,5 тисяч випадків більше, ніж учора — таким чином Іспанія випередила Італію за кількістю підтверджених випадків.

Кабмін зобов'язав працівників торгівлі та сфери послуг мати захист обличчя та очей і дозволив усім самостійно виготовляти маски.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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