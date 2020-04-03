Новини 3 квітня: карантинні обмеження, самоізоляція по-новому
З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє, на самоізоляції в магазин і аптеку виходити не далі, ніж 2 кілометри від дому — актуальні новини 3 квітня.
Про нові обмеження
З понеділка в Україні забороняється рухатися групками більше двох осіб, гуляти у парках, ходити у громадських місцях без маски та перебувати на вулиці без документів — уряд офіційно ввів нові обмеження.
Прем’єр Шмигаль заявив, що послаблення карантинних заходів буде поступовим і почнеться не раніше кінця квітня, якщо динаміка захворюваності буде знижуватися.
Про самоізоляцію
Людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.
Про телеграм-канали Української правди
Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.
УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;
УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.
Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.
Про інші важливі новини
Станом на 20.00 в Україні підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.
Ще двоє киян померли від коронавірусу, кількість зареєстрованих випадків у столиці досягла 189 — Кличко.
Росія звинувачує представників України, Німеччини й Франції у "політичних іграх" і відступі від домовленості створити Консультативну раду з представниками Донбасу.
Кількість заражень коронавірусом в Іспанії зросла до 117 710, це на 7,5 тисяч випадків більше, ніж учора — таким чином Іспанія випередила Італію за кількістю підтверджених випадків.
Кабмін зобов'язав працівників торгівлі та сфери послуг мати захист обличчя та очей і дозволив усім самостійно виготовляти маски.