Новини 3 квітня: карантинні обмеження, самоізоляція по-новому

З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє, на самоізоляції в магазин і аптеку виходити не далі, ніж 2 кілометри від дому — актуальні новини 3 квітня.

Про нові обмеження

З понеділка в Україні забороняється рухатися групками більше двох осіб, гуляти у парках, ходити у громадських місцях без маски та перебувати на вулиці без документів — уряд офіційно ввів нові обмеження.

Прем’єр Шмигаль заявив, що послаблення карантинних заходів буде поступовим і почнеться не раніше кінця квітня, якщо динаміка захворюваності буде знижуватися.

Про самоізоляцію

Людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

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