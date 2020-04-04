Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук розповів, як Зеленський повідомляв йому про відставку

Субота, 4 квітня 2020, 11:57
Гончарук розповів, як Зеленський повідомляв йому про відставку

Колишній прем'єр Олексій Гончарук розповів, як президент Володимир Зеленський повідомив йому про заплановану відставку уряду.

Джерело: онлайн-інтерв'ю Гончарука "Українській правді"

Пряма мова: "У нас була одна розмова з президентом, вона відбулася в п’ятницю напередодні того тижня, коли ця відставка відбулася. Під час тієї розмови фактично було прийняте рішення… Президент мені повідомив, що, мабуть, він схиляється до рішення, що уряд має піти у відставку. Ми про це тоді коротко поговорили.

Для мене точно було зрозумілим, це рішення було остаточним і я його прийняв з поваги до президента".

Деталі: На уточнення, для чого експрем’єр зустрічався з головою ОПУ Андрієм Єрмаком за кілька днів до винесення в Раду питання щодо відставки уряду Гончарука в одному з ресторанів Києва, він заявив:

"Це була наша не перша зустріч з Єрмаком, в тому числі і в цьому ресторані. Тому чогось надзвичайного тут не було. Була звичайна робоча зустріч, під час якої ми обмінювалися думками з проводу того, що відбувається".

На запитання про інформацію ЗМІ, що відставка Гончарука стала наслідком зміни керівництва в Центренерго, експрем’єр відповів:

"Я не звужував би це до рішення по якійсь одній компанії, таких компаній було багато. Кожне з цих рішень било по багатьох групах впливу".

Передісторія:

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.
  • На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.

Читайте також: Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГончарукКабінет міністріввідставкаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: ракети летять на Старокостянтинів
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
Усі новини...
Реклама: