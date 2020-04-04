Гончарук розповів, як Зеленський повідомляв йому про відставку

Колишній прем'єр Олексій Гончарук розповів, як президент Володимир Зеленський повідомив йому про заплановану відставку уряду.

Джерело: онлайн-інтерв'ю Гончарука "Українській правді"

Пряма мова: "У нас була одна розмова з президентом, вона відбулася в п’ятницю напередодні того тижня, коли ця відставка відбулася. Під час тієї розмови фактично було прийняте рішення… Президент мені повідомив, що, мабуть, він схиляється до рішення, що уряд має піти у відставку. Ми про це тоді коротко поговорили.

Для мене точно було зрозумілим, це рішення було остаточним і я його прийняв з поваги до президента".

Деталі: На уточнення, для чого експрем’єр зустрічався з головою ОПУ Андрієм Єрмаком за кілька днів до винесення в Раду питання щодо відставки уряду Гончарука в одному з ресторанів Києва, він заявив:

"Це була наша не перша зустріч з Єрмаком, в тому числі і в цьому ресторані. Тому чогось надзвичайного тут не було. Була звичайна робоча зустріч, під час якої ми обмінювалися думками з проводу того, що відбувається".

На запитання про інформацію ЗМІ, що відставка Гончарука стала наслідком зміни керівництва в Центренерго, експрем’єр відповів:

"Я не звужував би це до рішення по якійсь одній компанії, таких компаній було багато. Кожне з цих рішень било по багатьох групах впливу".

Передісторія:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.

На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.

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