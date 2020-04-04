В "КТЛ Україна" відхрестилися від спільних планів з братом Єрмака

У компанії "KTL Ukraine" заявили, що інформація щодо причетності компанії до планів зруйнувати порт ТІС та будь-яких домовленостей з цього приводу з Денисом Єрмаком. не відповідає дійсності, оскільки компанія "залежить від співпраці з терміналом".

Джерело: заява "KTL Ukraine", що є у розпорядженні УП

Дослівно: "Денис Єрмак є колишнім співробітником компанії та був звільнений у вересні 2019 року.

Керівництво компанії ніколи не ставило перед Єрмаком завдань щодо терміналів ТІС чи будь-яких інших своїх партнерів та не має жодного відношення до перемовин, що відбуваються на оприлюдненому відео.

KTL Ukraine - невеликий експедиторський бізнес, що залежить від співпраці з терміналом ТІС. За 2018 рік через цей термінал компанією KTL Ukraine було перевезено 1263 контейнера, у 2019 році - 3304.

Зупинення співпраці з ТІС несе великі фінансові збитки для KTL Ukraine та блокує роботу всього колективу".

Деталі: У компанії також заявили, що "не є і ніколи не були філією турецької компанії Kinay, а співпрацюють з нею виключно як мережевий агент".

При цьому KTL Ukraine "має партнерські відносини з компанією Maersk та дорожить ними".

У KTL Ukraine додали, що "вільна інтерпретація розмов третіх осіб використовується з метою інформаційної атаки на бізнес компанії", тому KTL "залишає за собою право звернутися до суду для захисту своєї ділової репутації".

Що передувало:

Раніше Bihus.Info із посиланням на відеозаписи, які отримали від нардепа Гео Лероса, повідомило: брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис взявся організовувати кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що розташований в Одесі та його міжнародних партнерів.

Знати більше:

"Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Нагадаємо: