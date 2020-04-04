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В "КТЛ Україна" відхрестилися від спільних планів з братом Єрмака

Субота, 4 квітня 2020, 22:53
В КТЛ Україна відхрестилися від спільних планів з братом Єрмака

У компанії "KTL Ukraine" заявили, що інформація щодо причетності компанії до планів зруйнувати порт ТІС та будь-яких домовленостей з цього приводу з Денисом Єрмаком. не відповідає дійсності, оскільки компанія "залежить від співпраці з терміналом". 

Джерело: заява "KTL Ukraine", що є у розпорядженні УП

Дослівно:  "Денис Єрмак є колишнім співробітником компанії та був звільнений у вересні 2019 року.

Керівництво компанії ніколи не ставило перед Єрмаком завдань щодо терміналів ТІС чи будь-яких інших своїх партнерів та не має жодного відношення до перемовин, що відбуваються на оприлюдненому відео.

KTL Ukraine - невеликий експедиторський бізнес, що залежить від співпраці з терміналом ТІС. За 2018 рік через цей термінал компанією KTL Ukraine було перевезено 1263 контейнера, у 2019 році - 3304.

Зупинення співпраці з ТІС несе великі фінансові збитки для KTL Ukraine та блокує роботу всього колективу". 

Деталі: У компанії також заявили, що "не є і ніколи не були філією турецької компанії Kinay, а співпрацюють з нею виключно як мережевий агент".

При цьому KTL Ukraine "має партнерські відносини з компанією Maersk та дорожить ними". 

У KTL Ukraine  додали, що "вільна інтерпретація розмов третіх осіб використовується з метою інформаційної атаки на бізнес компанії", тому KTL "залишає за собою право звернутися до суду для захисту своєї ділової репутації".

Що передувало:

Раніше Bihus.Info із посиланням на відеозаписи, які отримали від нардепа Гео Лероса, повідомило: брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис взявся організовувати кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що розташований в Одесі та його міжнародних партнерів.

Знати більше: 

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Нагадаємо:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
  • У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакбізнеспортиОдесаскандал
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