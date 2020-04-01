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Брат Єрмака взявся нищити міжнародний бізнес в Україні за плату від конкурентів – ЗМІ

Середа, 1 квітня 2020, 23:04
Брат Єрмака взявся нищити міжнародний бізнес в Україні за плату від конкурентів – ЗМІ

Брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис взявся організовувати кампанію по знищенню бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що знаходиться в Одесі, і його міжнародних партнерів.

Джерело: Bihus.Info із посиланням на відеозаписи, які отримали від нардепа Гео Лероса

Деталі: У розпорядженні журналістів опинилося близько 30 годин прихованої зйомки численних зустрічей Дениса Єрмака та його помічників з потенційними кандидатами на високі державні посади, що відбувалися в серпні-жовтні 2019-го. На них Єрмак обіцяв допомогти з влаштуванням.

Значна частина зустрічей "команди Єрмака" присвячена обговоренню можливості припинення бізнесового росту компанії "ТІС" і впливу в Україні однієї з найбільших в світі контейнерних компаній – данської Maersk.

"Нищити зв’язки" двох компаній Єрмак з помічниками беруться нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми "КТЛ Україна", яка, у свою чергу, є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.

З розмови помічників Єрмака-молодшого випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей.

Редакція Bihus.Info зв’язалася з керівниками компанії "КТЛ Україна", до яких, судячи з відео, Денис Єрмак відправляв довірену особу Володимира Лебедєва, щоб зібрати інформацію про необхідні дії проти "ТІС" та Maersk. Вони розповіли, що Денис Єрмак раніше працював у "КТЛ Україна". І що посередник від Дениса Єрмака Володимир Лебедєв справді приїздив в Одесу на їх підприємство у 2019 році. Однак, за їх версією, мотиву "збити" "ТІС" і Maersk їхня співпраця з братом помічника президента не мала.

Однак на відео Денис Єрмак стверджує протилежне. " Чим швидше ми почнемо активно діяти, висловлювати зміни по нормативній базі, тим швидше по суті нам забезпечать дуже хорошу фінансову підтримку", – каже Єрмак-молодший 6 вересня 2019 році, інструктуючи Володимира Лебедєва щодо поїздки до свого колишнього роботодавця "КТЛ Україна".

В ході тієї розмови Єрмак надиктував Лебедєву телефони комерційного директора "КТЛ Україна" Андрія Кузьміна та гендиректора "КТЛ" Ігоря Хохлова і пояснив, що з "КТЛ Україна" потрібно розробити конкретний план заходів для боротьби з "ТІС" і Maersk.

"Будь-яка дія, виконана нами, вона виділяється в чітко визначену цифру", – сказав Денис Єрмак Володимиру Лебедєву 16 вересня, під час звіту Володимира про поїздку до "КТЛ Україна".

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
  • У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Андрій ЄрмакбізнеспортиОдесаскандал
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