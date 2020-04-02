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У першого зараженого нардепа уже 2 негативні тести на COVID-19

Четвер, 2 квітня 2020, 13:01
У першого зараженого нардепа уже 2 негативні тести на COVID-19

У члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, яких хворів на коронавірус, два тести показали негативний результат, однак медики вирішили зробити йому ще один тест на COVID-19.

Джерело: Шахов у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У мене два негативні тести. Але мені лікарі сьогодні сказали, щоб я завтра приїхав на 9 ранку в Олександрівську лікарню, щоб здати ще один. Навіщо це треба, я не розумію. Або самі тести не нормальні, або лікарі так себе перевіряють.

Почуваюся нормально, вдома і стіни гріють. Відновлююся. Дружина теж здорова. Вона два дні похворіла – і все, більше ніяких симптомів, ніяких проблем. Їй зробили повторний тест – результат  негативний. І в неї, і в бабусі, і в дітей".

Деталі: Він відзначив, що поїде до лікарні здати тест ще раз. І виходитиме з дому у масці, але без рукавичок.

Він також додав, що спілкується з нардепом від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександром Лукашевим та депутатом групи "Довіра" Сергієм Вельможним – вони також мають негативні тести на COVID-19.  

Загалом паніку довкола коронавірусу Шахов вважає штучно нагнаною, бо "на карті стоять трильйони".

Він пояснив свою думку тим, що з 6 осіб які перебувають у його домі, захворіли лише він і дружина, а діти і бабуся – ні.  

Також нардеп каже, що після приїзду з Європи він спілкувався з Вельможним, Лукашевим і членом партії "Наш край" Олександром Суховим, але Сухов не захворів.

Шахов додав, що був в одному приміщенні з усіма головами фракцій, вітався з усіма, спілкувався з членами комітету і з деким навіть обнімався, але ніхто з них теж не захворів.

Разом з тим нардеп відзначив, що попри те, що він вважає, що паніка щодо коронавірусу нагнітається штучно, він все одно як законослухняний громадянин буде дотримуватися карантину.  

Що було раніше: 31 березня хворого на коронавірусну інфекцію нардепа Сергія Шахова виписали із лікарні, хоча результати тестування на наявність COVID-19 ще були невідомі.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Окрім Шахова, хворобу підхопили нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Лукашев та від фракції  "Слуга народу" – Руслан Горбенко.
  • У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційний Сергій Рудик.
  • Невдовзі Лукашева виписали із Олександрівської лікарні. 
  • 28 березня нардеп, виключена з фракції "Слуги народу", Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.
  • У нардепа, члена фракції "Слуга народу", Володимира Ватраса також виявили коронавірус.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВерховна Рада
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